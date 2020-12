Zatrzymajcie na chwilę Cyberpunka! Epic Games Store rozdaje dwa świetne RPG całkowicie za darmo!

Dziesiątego grudnia tego roku powinno się mówić tylko o jednej grze – wiadomo jakiej. Ja jednak pokuszę się o coś niemożliwego i spróbuję oderwać Was od najnowszego dzieła Redów. Bo wierzcie mi, dla tych dwóch świetnych RPG-ów warto chociażby na 5 minut zatrzymać Cyberpunka!

Pillars of Eternity – Definitive Edition za darmo w Epic Games Store

Napiszę to wprost – Pillars of Eternity to, pomimo kilku wad, jeden z najlepszych klasycznych, izometrycznych RPG-ów, w jakie kiedykolwiek grałem. Tak, biorę pod uwagę nawet takie hity, jak Baldur’s Gate i Icewind Dale, których Pillars of Eternity jest – można tak chyba powiedzieć – duchowym spadkobiercą.







Jeśli jesteście „głodni” gry właśnie w takim, starym stylu, ale jednak w nowoczesnej odsłonie, to nie czytajcie już dalej – po prostu zacznijcie pobierać Pillars of Eternity z Epic Games Store.

Minimalne wymagania Pillars of Eternity – Definitive Edition:

System operacyjny: 64-bitowy Windows Vista lub nowszy Procesor: Intel Core i3-2100T z 2,50 GHz / AMD Phenom II X3 B73 Pamięć RAM: 4 GB Wolne miejsce na dysku: 14 GB Karta graficzna: ATI Radeon HD 4850 lub NVIDIA GeForce 9600 GT

Tyranny — Gold Edition za darmo w Epic Games Store

Tak, Tyranny to również gra Obsidian Entertainment, która bardzo przypomina w swojej rozgrywce Pillars of Eternity. I tak, również gorąco Wam ją polecam, tym bardziej w bogatej w dodatki wersji Gold Edition, która zawiera nie tylko obszerne rozszerzenia, ale nawet takie bonusy, jak kolekcja krótkich opowiadań, tapety, czy… zestaw dzwonków na telefon.

Minimalne wymagania Tyranny – Gold Edition:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7 lub nowszy Procesor: Intel Core 2 Quad Q9505 z 2,80 GHz / AMD Athlon II X4 840 z 3,10 GHz Pamięć RAM: 6 GB Wolne miejsce na dysku: 15 GB Karta graficzna: ATI Radeon HD 5770 lub NVIDIA GeForce GTS 450 z 1 GB VRAM

Co ważne, obydwie gry oferują polskie wersje językowe w postaci napisów, co jest pewnie dla wielu z Was ogromnym atutem – zarówno Pillars of Eternity, jak i Tyranny są niezwykle obszernymi pod względem tekstu grami.

Pillars of Eternity i Tyranny możecie przypisać sobie za darmo do konta ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gra dostępna jest za darmo do 17 grudnia 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, w Epic Games Store zostanie udostępniony kolejny darmowy tytuł.