Ponad 2,7 mln Polaków ma już e-dowód osobisty. Ty też?

Od 4 lutego 2019 roku Polacy mogą składać wnioski o e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dziś mija dokładnie rok od wprowadzenia tego dokumentu i Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło pochwalić się, ile już ich wydało. Liczba jest naprawdę ogromna!

e-dowód osobisty to przełom, ale potrzebuje jeszcze czasu

Mimo że e-dowód osobisty jest swego rodzaju rewolucją w podejściu do tego dokumentu tożsamości, to w rzeczywistości z jego nowych możliwości obywatele Polski będą korzystać (przynajmniej na początku) raczej rzadziej niż częściej. Bo chociaż posiadacze e-dowodu mogą udać się do automatycznych bramek granicznych na lotniskach, a także podpisywać dokumenty elektronicznie, to do tego ostatniego wymagany jest specjalny (tj. spełniający ściśle określone wymagania) sprzęt, który kosztuje kilkaset złotych – dla przeciętnego obywatela to zbędny wydatek, szczególnie że to samo można zrobić z wykorzystaniem całkowicie bezpłatnego Profilu Zaufanego.

W przyszłości proces posługiwania się e-dowodem może jednak być mniej kosztowny i stać się standardem w komunikacji z administracją publiczną (organ za to odpowiedzialny powinien się o to postarać). Co więcej, dokumentem można także potwierdzić swoją obecność w danym miejscu i czasie, aczkolwiek na razie żadna instytucja nie zdecydowała się na honorowanie tego rozwiązania.

Ponad 2,7 mln Polaków ma już e-dowód osobisty

Jak podaje minister cyfryzacji, Marek Zagórski, „przez ostatnie 12 miesięcy do urzędów wpłynęło 3039020 wniosków o nowe dokumenty tożsamości. 2728990 osób odebrało już swój e-dowód. Ponad milion Polaków aktywowało swój nowy dokument, a to oznacza, że chcą i mogą korzystać z jego warstwy elektronicznej”.

e-dowód osobisty do tej pory najczęściej aktywowały kobiety w wieku 31-50 lat (219290 aktywacji). Niewiele rzadziej decydowały się na to też panie, które mają od 18 do 30 lat (211540). Panowie zostają nieco w tyle – 207350 mężczyzn pomiędzy 31 a 50 rokiem życia zdecydowało się włączyć warstwę elektroniczną e-dowodu, natomiast młodsi (18-30 lat) odpowiadają za 202230 aktywacji.

Ministerstwo Cyfryzacji podaje też, że najwięcej e-dowodów osobistych z aktywną warstwą elektroniczną mają w swoich portfelach mieszkańcy województwa mazowieckiego (308070), Śląska (225110), Małopolski (173590), woj. wielkopolskiego (173470) i Dolnego Śląska (160810).

Ministerstwo Cyfryzacji przy okazji przypomina, że wniosek o e-dowód da się złożyć również przez internet. Wystarczy do tego Profil Zaufany i zdjęcie w wersji elektronicznej (można je zrobić samemu lub u fotografa i poprosić, aby zgrał je na płytę bądź pendrive’a – nie powinno być z tym żadnego problemu).

Jak złożyć wniosek o e-dowód osobisty przez internet? Instrukcja

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji