W końcu złożę swój wymarzony komputer. PC Building Simulator za darmo w Epic Games Store

Kryzys na rynku kart graficznych trwa już na tyle długo, że wielu z nas mogło zapomnieć, jak składa się PC. I tu z pomocą przychodzi Epic Games Store ze swoją kolejną darmową grą – PC Building Simulator.

PC Building Simulator za darmo w Epic Games Store!

Tytuł gry mówi chyba wszystko. PC Building Simulator to produkcja, w której główną mechaniką jest składanie, ulepszanie i naprawianie komputerów. Tytuł ten zdobył początkową popularność głównie przez swój niecodzienny pomysł na rozgrywkę, ale jak się później okazało – twórcy zdołali zaproponować graczom nieco więcej, m.in. dzięki dużemu wsparciu gry po premierze.

W grze znajdziemy wielu istniejących producentów sprzętu, od tych największych graczy pokroju NVIDII, Intela czy AMD, po mniejsze firmy produkujące zarówno podzespoły, jak i peryferia dla graczy. PC Building Simulator oferuje wciągający tryb kariery, w którym prowadzimy własny serwis komputerowy, w którym nie tylko składamy, ale i naprawiamy PC.

Dla chętnych jest również tryb „piaskownicy”, w którym dowolnie, bez żadnych ograniczeń finansowych, można składać PC. W grze znajdziemy polskie napisy.

Wymagania sprzętowe PC Building Simulator:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 lub nowszy Windows 10 Procesor: Intel Core i5-2500K

lub

AMD Athlon X4 740 (lub równoważny) Intel Core i7-2600K

lub

Ryzen 3 1200 (lub równoważny) Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 30 GB 30 GB Karta graficzna: GeForce GTX 660 (2048 MB)

lub Radeon R9 285 (2048 MB)

zintegrowane karty graficzne mogą działać,

ale nie są obsługiwane

GeForce GTX 660 (2048 MB)

lub Radeon R9 285 (2048 MB)

PC Building Simulator możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień – 14 października 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, o czym Was – jak zawsze – poinformujemy.