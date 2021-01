Pasek zadań w Windows 10 dostanie kafelki z najnowszymi informacjami i pogodą

Microsoft pracuje nad różnymi nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym nad całkiem sporą zmianą dotyczącą paska zadań w systemie Windows 10. Nowa funkcja doda newsy oraz informacje o pogodzie w stylu Google Discover. Najważniejszy cel tego ulepszenia? Ułatwienie użytkownikom dostępu do interesujących ich informacji. Bez żadnych reklam!

W jednym z ostatnich postów na blogu Microsoftu, nowa funkcja została opisana dosyć szczegółowo. Odnosi się do niej również Senior Program Manager Microsoftu, Brandon LeBlanc: „wiadomości oraz interesujące nas informacje, pokazujące się już na pasku zadań, zapewniają szybki dostęp do dynamicznych treści, takich jak newsy czy pogoda, które przecież są aktualizowane przez cały dzień”. Ciężko się z nim nie zgodzić.

Źródło: blog.windows.com

Microsoft zapewni najciekawsze newsy

Według specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzenie tego rozwiązania w Windows 10, każdy użytkownik będzie mógł spersonalizować swój kanał za pomocą treści, które osobiście go interesują. Dzięki temu wszystko będziemy mieli w jednym miejscu, bez konieczności przełączania aplikacji czy nawet zmiany urządzenia, co może być naprawdę wygodne. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że treści mają być dostarczane do użytkowników w uproszczonym widoku, bez reklam i z mniejszą ilością rozpraszaczy.

Sam kanał informacyjny na pasku zadań ma z kolei zawierać najnowsze nagłówki, w tym informacje sportowe, polityczne czy inne aktualizacje ze świata, pochodzące od ponad 4500 światowych marek. Wśród obsługiwanych tytułów mają się znaleźć między innymi The New York Times, BBC oraz The Verge.

(fot. Microsoft)

Kiedy Microsoft wprowadzi własny news feed?

Jeszcze nie podano oficjalnej daty, kiedy news feed trafi na nasze sprzęty z Windows 10. Wiemy natomiast, że pierwsze testy przeprowadzają już użytkownicy między innymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Indiach.

Możemy być też pewni, że funkcja ta w końcu trafi na nasze sprzęty, bo specjaliści z Redmond mocno w nią wierzą. „Coraz więcej czasu spędzamy przy komputerach, ucząc się, pracując czy po prostu bawiąc się. Dlatego wiadomości na pasku zadań mogą być miłym towarzyszem dla tych, którzy chcą pozostać na bieżąco z informacjami odnośnie aktualnych wydarzeń” – dodaje LeBlanc.