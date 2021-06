Genialne Overcooked 2 i Hell is Other Demons za darmo do pobrania!

Szczodrość Epic Games Store nie zna granic! W tym tygodniu do swoich kont przypiszemy kolejne dwie darmowe gry, w tym wysoko oceniane i nadal popularne Overcooked 2.

Overcooked 2 za darmo w Epic Games Store!

„Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” – chyba każdy z nas zna to przysłowie. Jak jednak udowadnia Overcooked 2, również czwórka kucharzy może doprowadzić do katastrofy. A przynajmniej w świecie Onion Kingdom, wykreowanym przez Ghost Town Games.

Overcooked 2 to bardzo udana kontynuacja gry z 2016 roku, którą najłatwiej opisać jako szalony symulator gotowania wraz z przyjaciółmi. Zasady gry z pozoru są proste – musimy po prostu przygotowywać określone potrawy na czas. Problem jednak w tym, że kuchnie w Overcooked 2 często są bardzo… niestandardowe. Przez to też cały czas musimy uważać na przepaście czy niebezpieczne ruchome elementy, które skutecznie przeszkadzają nam w spokojnym gotowaniu.

Każdy kolejny poziom to nowa, zaskakująca swoją pomysłowością plansza, która niejednokrotnie w dobrym towarzystwie doprowadzi Was do niekontrolowanego śmiechu. Wiem to z własnego doświadczenia ;). W tytuł ten możecie grać zarówno przez internet, jak i lokalnie – ja jednak bardziej polecam tę drugą opcję.

Wymagania sprzętowe Overcooked 2:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 7 (64-bitowy) Procesor: Intel i3-2100 lub AMD A8-5600k Intel i5-650 lub AMD A10-5800K Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Karta graficzna: GeForce GTX 630 lub Radeon HD 6570 NVIDIA GeForce GTX 650 lub AMD Radeon HD 7510

Hell is Other Demons

Drugim (nieco mniejszym) darmowym tytułem jest Hell is Other Demons od studia Cuddle Monster Games. Jest to bardzo dynamiczna dwuwymiarowa strzelanka 2D z elementami gatunku roguelite – jest to więc idealna propozycja dla fanów takich gier, jak Hades, Noita czy Dead Cells. Wysokie oceny graczy na Steam bez wątpienia zachęcają do sprawdzenia tego tytułu.

Overcooked 2 i Hell is Other Demons możecie za darmo przypisać sobie do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Epic Games Store. Macie na to cały tydzień, bo 24 czerwca (dokładnie o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne darmowe gry od Epica.

Nie zapomnijcie też o trwającej również do 24 czerwca promocji związanej z Discord Nitro, dzięki której kompletnie za darmo możecie zyskać trzy miesiące specjalnej subskrypcji Discorda.