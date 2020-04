Orange przedłuża dostępność odkodowanych kanałów telewizyjnych do 3 maja

Przebywanie w domu, zwłaszcza gdy na zewnątrz pięknie świeci słońce i aż chciałoby się spotkać ze znajomymi na spacerze, nie jest zbyt łatwe, ale w kontekście wydarzeń ostatnich tygodni – okazuje się zdrowsze dla ogółu. Orange stara się nam jakoś w tym pomóc, oferując darmowe odkodowane kanały telewizyjne.

Odblokowane kanały w Orange aż do maja

Wszyscy klienci telewizji kablowej Orange, mogli do tej pory korzystać z odkodowanych kanałów dostępnych w Pakiecie Komfortowym bez dodatkowych opłat. Początkowo okres promocyjny miał sięgać tylko końca marca, ale operator zdecydował się na przedłużenie go – tym razem aż do 3 maja.

Do 3 maja przedłużyliśmy odkodowanie ponad 40 kanałów Pakietu Komfortowego dla wszystkich klientów @TelewizjaOrange w technologii kablowej oraz ponad 50 kanałów Pakietu Extra+ dla klientów TV w technologii satelitarnej #zostanwdomu i oglądaj. Więcej 👉👉👉https://t.co/7TSFu0I1wM — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) April 14, 2020

Klienci płacący za telewizję satelitarną także uzyskają dostęp do większej liczby kanałów TV, dostępnych w Pakiecie Extra+. Dodatkowo, dla klientów obu technologii do 30 kwietnia został odkodowany kanał CANAL+ Family, oferujący szeroki wybór seriali i filmów dla całej rodziny.

Co znajdziemy w odkodowanych pakietach?

Pakiet Komfortowy to 43 kanały telewizyjne, w tym 30 nadawanych w HD. Wśród interesujących kanałów można wymienić na przykład AXN Black, White i Spin HD, Discovery Historia, National Geographic Wild HD, VH1, MTV Rock czy dziecięcy Cbeebies. Ich pełna lista znajduje się tutaj.

Satelitarny Pakiet Extra+ z kolei, to 56 kanałów, z czego 41 jest w HD. Wśród nich znajdziemy takie kanały jak Ale Kino+ HD, Animal Planet HD czy National Geographic People HD. Lista wszystkich programów znajdziemy tu.

Co prawda po jakimś czasie możemy mieć już serdecznie dość oglądania telewizji, dlatego warto przeplatać tę rozrywkę innymi aktywnościami. Albo po prostu pozwolić nadawać muzykę kanałom muzycznym.

źródło: Orange

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!