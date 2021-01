W grudniu najszybszy mobilny internet oferowało Orange. Co z pozostałymi operatorami?

Regularne testy szybkości internetu owocują podsumowaniami dotyczącymi tego, w której sieci możemy liczyć na najlepsze wyniki w tempie pobierania czy wysyłania danych. Grudzień bezdyskusyjnie należał do Orange.

Testy szybkości internetu mobilnego

Serwis Rfbenchmark opublikował nowe statystyki dotyczące szybkości internetu mobilnego, oferowanego przez operatorów działających na terenie Polski. Dzięki wykonaniu przez ochotników łącznie 182544 testów, można pokusić się o wskazanie, która z sieci najlepiej radzi sobie z dostarczaniem szybkiego internetu swoim klientom. Wśród testerów najwięcej osób korzystało z usług Play, następnie z Orange, Plusa i T-Mobile.

Struktura przynależności testerów do poszczególnych sieci (fot. Rfbenchmark)

Orange, jak to jest być liderem?

Już pierwszy rzut oka na tabelki wyłania niekwestionowanego lidera pod względem szybkości mobilnego internetu w grudniu. Pobieranie oraz wysyłanie stały u Pomarańczowych na wysokim poziomie, dzięki czemu Orange udało się zachować prowadzenie nad innymi sieciami. Przy średnim pobieraniu 28,88 Mb/s i wysyłaniu 15,45 Mb/s nietrudno było o pierwsze miejsce. Kolejne lokaty pod względem pobierania i wysyłania danych zajęli odpowiednio T-Mobile (27,7 Mb/s) oraz Plus (15,18 Mb/s). Mówimy tutaj o wynikach z testów sieci 4G LTE.

(fot. Rfbenchmark)

Nieco wyraźniej różnice miedzy średnimi szybkościami w poszczególnych dziedzinach są widoczne na wykresach:

Tabelka z danymi dotyczącymi sieci 3G wygląda nieco inaczej, ale także dominuje w niej Orange:

(fot. Rfbenchmark)

Testerzy korzystali ze specjalnej aplikacji do badania szybkości łącza. Rfbenchamrk, choć ma bazę życzliwych testerów liczoną w tysiącach osób, zachęca do pobrania aplikacji mobilnej, dzięki której możliwe jest dołożenie swoich „trzech groszy” do takich zestawień jak powyższe. Jeśli chcielibyśmy wziąć w czymś takim udział, odsyłam zainteresowanych do sklepów Google Play i App Store, gdzie znajdziecie odpowiednią apkę. Powodzenia w testach!