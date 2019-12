Klienci Orange będą mieli więcej internetu do wykorzystania w roamingu w UE

Internet bardzo przydaje się na co dzień. Dzięki posiadanemu pakietowi możemy wszystko od razu sprawdzić na smartfonie w każdej chwili. Dostęp do sieci szczególnie może się przydać za granicą na urlopie. Już od pierwszego stycznia 2020 roku klienci Orange będą mieli do dyspozycji większe paczki internetu w roamingu w Unii Europejskiej.

Kiedyś korzystanie z telefonu poza granicami Polski było bardzo kosztowne. Jeszcze nie tak dawno temu użytkownicy musieli się bardzo ograniczać, aby po powrocie do kraju nie zapłacić horrendalnie wysokiego rachunku. Szczególnie surfowanie po sieci generowało ogromne koszty, a dziś mało kto jest w stanie odciąć się od internetu na kilka-kilkanaście dni.

Na szczęście dla wszystkich użytkowników usług telekomunikacyjnych, ostatnio Unia Europejska wydała rozporządzenie, zmuszające operatorów do sukcesywnego obniżania stawek za usługi świadczone w roamingu na terenie Wspólnoty. Dzięki temu w większości przypadków klienci mogą korzystać z nich poza granicami Polski na podobnych zasadach, co w kraju. Dotyczy to rozmów i SMS-ów (oraz czasami też MMS-ów).

Jeśli zaś chodzi o internet, to użytkownicy dostają do dyspozycji nieco mniejsze pakiety niż w Polsce, ale co roku udostępniane przez operatorów paczki się powiększają. Wynika to z faktu, że co roku stawki hurtowe są obniżane, dzięki czemu za te same pieniądze klienci otrzymują więcej transferu. Właśnie dlatego już od 1 stycznia 2020 roku osoby korzystające z ofert Orange będą miały do dyspozycji nawet 9 GB internetu w roamingu w Unii Europejskiej (dot. pakietów Orange Love).

Jak informuje Orange, niższe będą również opłaty za przesyłanie danych po wyczerpaniu pakietu. Stawka za każdy MB danych po wykorzystaniu pakietu spadnie z 0,0234 zł do 0,01845 zł brutto. Dzięki temu cena 1 GB (1024 MB) od 2020 roku będzie niższa o ponad 5 złotych. Taka sama obniżka dotyczy opłat dodatkowych za każdy MB oraz MMS, które mogą zostać doliczone w przypadku naruszania Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej.

Na koniec warto dodać, że podobne zmiany powinni wprowadzić także inni operatorzy, którzy pozwalają korzystać z internetu poza granicami Polski w roamingu w UE.

Dla przypomnienia, kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska