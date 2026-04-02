Nowe promocje w Orange. Dodatkowe gigabajty i vouchery na zakupy

Kolejny operator przygotował dodatkowe gigabajty dla swoich klientów. Podpowiadamy kto i w jaki sposób je odbierze. Ponadto w aplikacji Mój Orange znalazła się nowa jajeczna gra, dzięki której możesz zdobyć voucher o wartości 100 złotych na zakupy z Allegro.

Orange rozdaje dodatkowe gigabajty za darmo – jak je odebrać?

O tym, że operator T-Mobile rozdaje darmowe, dodatkowe gigabajty wspominaliśmy wczoraj. Teraz podobną propozycję ma również Orange. W ramach najnowszej kwietniowej promocji pomarańczowy operator oferuje elastyczny pakiet internetowy 10 GB na 10 dni, a co najważniejsze – jest on darmowy.

Promocja została skierowana do użytkowników taryfy Orange Free na kartę. Bonusowe gigabajty należy odebrać w aplikacji Mój Orange po przejściu do zakładki Pakiety i Usługi. Z okazji można skorzystać wyłącznie raz dla danego numeru telefonu. Co ważne, operator podkreśla, że użytkownicy, którzy na ten moment posiadają już aktywny cykliczny pakiet internetowy nie mogą skorzystać z tej promocji.

Akcja obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Operator zaznacza, że jeśli na Waszym koncie znalazły się już darmowe gigabajty otrzymane po doładowaniu online lub w ramach bonusu na start (po aktywacji startera) to wpierw zostaną wykorzystane właśnie te paczki – przed nowym wiosennym prezentem.

Nowa wielkanocna gra w łapanie jajek w Orange – sprawdź się i zdobądź voucher Allegro

Pomarańczowy operator przygotował również nową grę dla użytkowników aplikacji Mój Orange. W grze Nie pękaj należy łapać jajka – za każde złapane „dobre” jajko otrzymujesz punkt. Jak podkreśla firma, liczy się refleks, szybkość i umiejętność podejmowania właściwej decyzji.

Jeśli jesteś fanem gier, warto spróbować się w tym „łapaniu jajek”, bo co tydzień stu najlepszych graczy otrzyma voucher o wartości 100 złotych do wykorzystania na zakupy na platformie Allegro. Nowa gra będzie dostępna do 20 kwietnia 2026 roku.

Nie pękaj znajdziesz w sekcji Graj z Orange dostępnej w aplikacji Mój Orange. W tym miejscu zobaczysz także inne gamingowe propozycje tego operatora – od zręcznościówek po logiczne wyzwania.