Oppo Reno 4 – wiemy coraz więcej

Jeszcze nie zdążył opaść kurz po prezentacji Oppo Reno 3, a w sieci pojawiły się grafiki przedstawiające jego następcę. Oppo Reno 4 może zadebiutować dużo wcześniej, niż myśleliśmy.

Czy to ma jakikolwiek sens?

Smartfon Oppo Reno 3 jest jedną z najświeższych propozycji tego chińskiego producenta. Tymczasem, gdy ten jeszcze nie zdążył dobrze zagrzać miejsca na sklepowych półkach, prace nad jego następcą zdają się dobiegać końca. W serwisie społecznościowym Weibo pojawiły się grafiki przedstawiające banner reklamowy… Oppo Reno 4. Dowiadujemy się z niego jak będą wyglądały plecki smartfona, a także kilku elementów specyfikacji technicznej.

Tym, co przykuwa wzrok od pierwszego spojrzenia, jest spora wyspa na aparaty. Ich spora wielkość zwiastuje, że będą wyposażone w jedne z większych matryc dostępnych obecnie dla producentów smartfonów, co powinno korzystnie przełożyć się na jakość fotografii. Aparaty umieszczono w układzie pionowym, a obok nich znalazło się miejsce dla czwartego, tym razem znacznie mniejszego obiektywu.

Na obudowie smartfona nie znajdziemy czytnika linii papilarnych, co może oznaczać, że ten został zintegrowany z wyświetlaczem.

Wewnątrz to, co w Oppo najlepsze

W opublikowanej reklamie Oppo Reno 4 producent chwali się zastosowaniem bardzo szybkiego ładowania o mocy 65 W oraz autorskiej technologii stabilizacji obrazu, przydatnej do robienia zdjęć i nagrywania filmów w trudniejszych warunkach. Słowem – to, co w Oppo najciekawsze. Nie zapomniano również poinformować, że urządzenie będzie mogło korzystać z łączności 5G.

Do sieci przedostała się również grafika przedstawiająca tabelkę ze specyfikacją techniczną urządzenia. Zgodnie z nią, powstaną dwie wersje: Oppo Reno 4 oraz Oppo Reno 4 Pro. Obie będą wyposażone w ten sam SoC – Qualcomm Snapdragon 765G i baterię o pojemności 4000 mAh. W modelu podstawowym znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala, z otworem na dwie kamerki: o rozdzielczości 32 oraz 2 megapikseli. Główny aparat będzie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli. Dwa dodatkowe będą miały rozdzielczość 8 i 2 megapikseli, danych trzeciego nie podano.

Oppo Reno 4 Pro zostanie wyposażony w zakrzywiony ekran o przekątnej 6,55 cala, przednią kamerkę o rozdzielczości 32 megapikseli oraz tylne aparaty o rozdzielczości odpowiednio 48, 12 i 13 megapikseli (parametrów czwartego również nie podano).

Co za dużo, to niezdrowo

Mimo, że reklama wygląda na prawdziwą, wokół Reno 4 powstaje kilka sporych wątpliwości. Po pierwsze, to zdecydowanie zbyt wcześnie na debiut kolejnej generacji tej serii smartfonów. Trudno znaleźć uzasadnienie dla takiej decyzji, zwłaszcza, że rozwój smartfonów nie jest już tak dynamiczny jak kilka lat temu. Z drugiej strony, to właśnie ten koncern odświeża modele OnePlus dwa razy w ciągu roku, co niekoniecznie podoba się sympatykom marki.

Warto również wspomnieć, że cyfra 4 jest uznawana w Chinach za pechową, przez co OnePlusa 3 zastąpił…OnePlus 5. Czyżby zdecydowano się na zmianę podejścia? Jako, że prezentacja Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro odbędzie się najprawdopodobniej już w czerwcu, wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów.

