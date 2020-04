Oppo Find X2 Lite debiutuje w Europie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na portugalskiej stronie firmy Oppo, rodzina smartfonów Find X2 właśnie powiększyła się o kolejnego przedstawiciela. Oppo Find X2 Lite to jedno z najtańszych urządzeń wyposażonych w łączność 5G, jakie trafi do sprzedaży w Europie.

Po pierwsze: 5G

Tym, co w specyfikacji Oppo Find X2 Lite jest najważniejsze, to zastosowany układ SoC – Qualcomm Snapdragon 765 ze zintegrowanym modemem 5G, umożliwiającym pobieranie danych z prędkością do 1,9 Gb na sekundę. Procesor ten cechuje się bardzo dobrymi wynikami w kwestii wydajności, co w połączeniu z zastosowanymi 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 GB pamięci na dane UFS 2.1 powinno sprawić, że nawet bardziej wymagające zadania będą realizowane płynnie i szybko. Dodatkowo Oppo deklaruje, że korzystanie z łączności 5G wydłuży maksymalny czas pracy na baterii nawet o 30%.

Po drugie: szybkie ładowanie

Oppo Find X2 Lite wspiera autorską technologię szybkiego ładowania Oppo – VOOC Flash 4.0 o maksymalnej mocy ładowania 30 W. Dzięki niej, zainstalowaną baterię o pojemności 4025 mAh można naładować od 3% do 50% w zaledwie 20 minut.

Po trzecie: wyświetlacz

Najnowszy członek rodziny Find X2 został wyposażony w wyświetlacz OLED o maksymalnej jasności 600 nitów i rozdzielczości Full HD+. Jego przekątna to aż 6,4 cala, a za ochronę przed zarysowaniami odpowiada szkło Gorilla Glass piątej generacji.

Po czwarte: aparat

Oppo chwali się zastosowaniem w Find X2 Lite aparatu wyposażonego w autorską technologię stabilizacji obrazu – Ultra Steady Video 2.0, dzięki której rejestrowane filmy mają prezentować się znacznie lepiej, niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych. Jak wiemy z redakcyjnych testów, nie są to puste słowa.

Główny aparat zastosowany w Find X2 Lite ma rozdzielczość 48 megapikseli i przysłonę f/1,7. Towarzyszy mu aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 megapikseli służący również do zdjęć makro i dwa o rozdzielczości dwóch megapikseli: dedykowany do zdjęć monochromatycznych i w stylu retro.

Po piąte: cena

Oppo Find X2 Lite trafi do sprzedaży na terenie Europy w cenie około 500 euro, co uczyni go jednym z najtańszych smartfonów wyposażonym w łączność 5G. Czy to wystarczy, by podbić serca Europejczyków? Biorąc pod uwagę relatywnie niską popularność 5G, raczej jeszcze nie teraz.

Specyfikacja techniczna

Model Oppo Find X2 Lite SoC Qualcomm Snapdragon 765 5G Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 128 GB UFS 2.1 Bateria 4025 mAh, szybkie ładowanie 30 W Wyświetlacz 6,4 cala, Full HD+, Gorilla Glass 5 Aparat główny 48 megapikseli f/1,7 Aparaty pomocnicze ultraszerokokątny (8 megapikseli), do zdjęć czarno-białych (2 megapiksele), do zdjęć retro (2 megapiksele) Aparat przedni 32 megapiksele System operacyjny Android 10 z ColorOS 7 Kolory Pearl white, Moonlight black

Źródło: Oppo via Gizchina

