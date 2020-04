Opatentowano nową wersję Steam Controllera

Preferowany kontroler to jeden z najczęściej wymienianych argumentów w wojnie pomiędzy fanami poszczególnych konsol. Sprawa gamepada ma się nieco inaczej wśród posiadaczy komputerów osobistych, którzy częściej posługują się zestawem klawiatura plus mysz i rzadko kiedy wdają się w dyskusję. W sieci pojawiła się grafika patentowa, która sugeruje, że już wkrótce możemy doczekać się kolejnej wersji średnio udanego Steam Controllera od twórców serii Half-Life.

Nadchodzi zapowiedź Steam Controller 2

Pad od Valve, choć nie sprzedał się najgorzej, to w świadomości graczy istnieje raczej jako ciekawostka aniżeli pełnowartościowy sprzęt do grania. Wielu potencjalnych klientów odstraszały dotykowe pola zastępujące D-Pad i prawy analog, a równie dużo kontrowersji wzbudził nietypowy kształt kontrolera, który na zdjęciach wydaje się być dość sporych rozmiarów. W teorii sprzęt ten miał być rzekomo szalenie funkcjonalny i móc zastąpić standardową myszkę nie tracąc przy tym na precyzyjności ruchów.

Tyler McViker – prowadzący kanału ValveNewsNetwork – dotarł do zdjęcia patentu prezentującego nową wersję urządzenia Valve Steam Controller. Urządzenie do bólu przypomina swojego poprzednika, jednak jest coś, co znacząco je wyróżnia. Nowy Steam Controller ma posiadać możliwość wymiany niektórych elementów. Na poniższej grafice zamieszczono informacje o możliwej personalizacji przycisków i gałek odpowiedzialnych za sterowanie w grze, jednak trudno dokładnie określić jak miałoby to wyglądać.

Wspomniana deklaracja może dotyczyć zarówno zamiany poszczególnych sekcji miejscami tak, aby dopasować układ kontrolera do własnych potrzeb, ale równie dobrze może oznaczać możliwość wymiany części na zupełnie inne, najprawdopodobniej możliwe do dokupienia poza zestawem.

Patent prezentuje się całkiem ciekawie i pierwsze, co przyszło mi na myśl, to oczywiście horrendalnie drogi kontroler – Xbox Elite, który przez swoją niską jakość wykonania stał się kilkumiesięcznym obiektem memów i żartów ze strony graczy.

W nowym kontrolerze od Valve póki co boli mnie brak jakiejkolwiek większej zmiany w projekcie bryły samego pada, jednak warto pamiętać, że to tylko projekt i ostateczny wygląd urządzenia może znacznie się różnić od tego, co zaprezentowano na powyższej grafice.

Źródło: Tyler McVicker przez PCGamesN, własne

