OnePlus ma dla nas „żywą” tapetę smartfona – reaguje na to, ile czasu spędzamy w aplikacjach

Ostatnimi czasy wiele firm technologicznych stara się dbać o tak zwany cyfrowy dobrostan, a więc to, jak dużo czasu poświęcamy na używanie smartfonów. OnePlus pomoże nam to zrozumieć w okamgnieniu.

OnePlus to nie tylko smartfony

To znaczy – OnePlus to przede wszystkim smartfony, ale niektóre zespoły tego producenta oddelegowane są do pracy nad oprogramowaniem – w tym także takim, które nie wchodzi w skład nakładki systemowej OxygenOS. Jedna z takich grup, OneLabs, stworzyła właśnie tapetę, która wizualizuje sposób, w jaki posiadacz telefonu z niego korzysta.

Dokładniej rzecz ujmując – w formie graficznej, reprezentowany jest czas, poświęcany na poszczególne grupy aplikacji. Co prawda zawsze można wybrać się w tym celu do panelu ustawień i tam podejrzeć, z których programów korzystamy najczęściej, ale po co, skoro można mieć takie podsumowanie bezpośrednio na ekranie głównym?

Wspomniane kategorie obejmują aplikacje społecznościowe, lifestyle’owe, służące komunikacji, rozrywce, gry, apki informacyjne i biznesowe oraz narzędzia. Każda grupa aplikacji reprezentowana jest przez inny kolor, aby podkreślić różnice pomiędzy poszczególnymi grupami. Dane można wyświetlić na trzy odmienne sposoby.

Jeśli martwimy się, że tego typu „żywa” tapeta będzie pożerać zbyt dużo zasobów, w tym drenować baterię, to OneLabs zapewnia, że nie ma ona zbyt dużego wpływu na zużycie energii. WellPaper, bo tak się nazywa, dostępna jest do pobrania ze sklepu Google Play na smartfony z Androidem 7.0 lub nowszym.

OnePlus wkrótce pokaże nowe smartfony

Pożegnaliśmy czasy, w których OnePlus produkował tylko i wyłącznie smartfony flagowe. Firma wyszła z założenia, że musi wypełnić też luki na polu urządzeń ze średniej półki, więc otrzymaliśmy takie modele jak OnePlus Nord czy OnePlus Nord N10 5G. Jak się okazuje, czekają nas kolejne urządzenia z tej linii.

OnePlus Nord N10 5G / fot. Kacper Żarski (tabletowo.pl)

Na forum OnePlusa zapowiedziano, że na 10 czerwca planowane jest wydarzenie, na którym firma zaprezentuje dwa nowe smartfony: OnePlus Nord CE 5G oraz OnePlus Nord N200 5G. Ten pierwszy będzie sprzedawany w Europie i Indiach, a ten drugi trafi do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Za dwa tygodnie powinniśmy więc dysponować już kompletem informacji o wspomnianych urządzeniach. Oby okazały się udanymi konstrukcjami!