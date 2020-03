OnePlus ma „nowe” logo. Zmiany są symboliczne

Czerwień, czerń i biel – to przede wszystkim te kolory kojarzą mi się ze stylem OnePlusa. Od teraz firma celować będzie w większą różnorodność i nieco zaszaleje, czego dowodem ma być jej odmienione logo.

Jeśli ktoś spodziewał się fajerwerków, uspokajam i uprzedzam: OnePlus nie zdecydował się na żadną rewolucję. Co prawda jest to pierwsza rewizja logo od czasu powstania firmy, ale nie wprowadza żadnych nowych elementów. W gruncie rzeczy, gdyby nie postawić obok siebie starego i nowego znaczka OnePlusa, trudno byłoby się zorientować, że cokolwiek zaszło. Pewnie dlatego producent postarał się opublikować na swoim forum informację o zmianie – inaczej mało kto by zwrócił na nią uwagę.

Powiększono nieco „plusik” przy kwadracie z jedynką w środku, zmieniono styl liter i zadbano o nieco inne ułożenie symbolu względem napisu, który nie jest już umieszczony na planszy wypełnionej kolorem. OnePlus dopisuje do tego całą filozofię włącznie z tekstem, który zacytuję:

„+” w otaczającym jedynkę polu został powiększony i jest teraz bardziej widoczny – to ukłon w stronę społeczności OnePlus, która odegrała kluczową rolę w sukcesie firmy.”

Nawet trochę zabawne. Ale czekajcie, tego jest więcej, bo oprócz odświeżonego logo mamy także inny styl przewodniego hasła producenta, czyli „Never Settle”:

Tu postawiono na konsekwencję: skoro nowe logo nie zawiera już dużego prostokąta, to nowe „Never Settle” też nie powinno go mieć. Logiczne, nie ma się co nad tym rozwodzić.

Oprócz powyższego, OnePlus zamierza być teraz bardziej kolorowe. Czerwień, biel i czerń, powszechne w motywach reklamowych i prezentacjach producenta, mają teraz być rozszerzone o całą paletę barw. I tutaj możemy już mówić o jakimś postępie albo o porwaniu się na świętość wizerunku firmy – w zależności, z której strony na to spojrzymy.

Oczywiście jeśli są ludzie, których naprawdę to interesuje, to będą to na pewno wierni fani OnePlusa. Zaliczacie się do takich?

źródło: OnePlus, PhoneArena, gizchina, AndroidAuthority

