OnePlus zaoszczędzi trochę na dziale badań. Społeczność zachęcona do dzielenia się pomysłami

Często najlepsze pomysły co do tego, jak rozwiązać jakąś funkcję, płyną od jej przyszłych użytkowników. Nic dziwnego, że wiele firm wyczulonych jest na głos fanów i z chęcią korzysta z ich opinii. OnePlus uruchomił w tym celu całą platformę .

Podziel się pomysłem

Platforma ta nazywa się IDEAS. Została stworzona, by użytkownicy smartfonów OnePlusa mieli szansę wziąć udział w procesie ulepszenia wrażeń z użytkowania urządzeń firmy. Nie chodzi o to, by wyrażali oni tylko swoją opinię na temat nowych pomysłów, przygotowanych w dziale badań OnePlusa. Od tego fani mają inne kanały kontaktu. IDEAS został stworzony po to, by najbardziej kreatywni właściciele OnePlusów sami mogli zgłaszać nowe funkcje i zmiany w oprogramowaniu smartfonów, komentować je i wyrażać swoje poparcie w formie głosowania.

Głosowanie jest istotnym elementem całej zabawy. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, zostaną rozważone do wprowadzenia przez specjalistów OnePlusa. Najlepsze zostaną wcielone w oprogramowanie firmy i będą mogli cieszyć się nimi wszyscy użytkownicy smartfonów producenta.

Zgodnie z zapowiedzią OnePlusa, program IDEAS będzie uruchomiony do 30 kwietnia 2020 roku i zostanie podzielony na cztery rundy. Podczas każdej z nich 5 pomysłów z największą liczbą głosów społeczności zostanie przeanalizowanych przez firmę pod kątem możliwości implementacji do OxygenOS.

Autorzy najbardziej popularnych propozycji zostaną nagrodzeni. W dowód wdzięczności OnePlus zaprosi osoby, których projekty zostaną wykorzystane, na następną konferencję firmy (na jej koszt). Najwyżej oceniane przez społeczność pomysły zapewnią ich autorom słuchawki czy specjalne odznaki na forum.

Gdy jesteś firmą, stój po stronie użytkownika

OnePlus, tworząc IDEAS sprawia wrażenie, że rzeczywiście słucha swoich fanów. Zmienia to odbiór marki, kiedy jest ona otwarta na kontakt z użytkownikami jej urządzeń. Podkreśla fakt, że forum jest nie tylko od rozwiązywania problemów czy skarżenia się na serwis producenta, ale także od pozytywnej komunikacji między nim a użytkującymi jego sprzęty ludźmi. Ciekawe, co dzięki IDEAS zostanie wdrożone do oprogramowania OnePlusów.

źródło: OnePlus