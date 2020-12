OnePlus 8T Concept – wyjątkowy smartfon, który śledzi oddech. Nigdy go nie kupimy

Gdy w styczniu ujawniono smartfona OnePlus Concept One, opinie na temat przyciemnianego szkła aparatu były bardzo różne. Nie zniechęciło to jednak chińskiego producenta do stworzenia kolejnego smartfona, którego ujrzą jedynie nieliczni (choć i to nie jest do końca pewne). Poznajcie OnePlus 8T Concept.

Z przyciemnianego szkła w zmieniającą kolor obudowę

OnePlus Concept One sprzed blisko roku był smartfonem skoncentrowanym raczej na samym wyglądzie tylnej części obudowy – zarówno kusząc skórzanym obszyciem żywcem wyjętym z LG G4, jak i przyciemnianym szkłem pokrywającym obiektywy aparatu. Model 8T Concept stara się być bardziej funkcjonalnym urządzeniem, bliższym zwykłemu smartfonowi dla przeciętnego użytkownika.

OnePlus 8T Concept (fot. Android Authority)

Jak sugeruje nazwa, fundamentem całego urządzenia jest OnePlus 8T, a największą zmianą, którą możemy zauważyć z daleka jest zmieniający kolor tylny panel obudowy. Jest to krok dalej niż wspomniane szkło na aparacie z Concept One, ponieważ zamiast zero-jedynkowej zmiany, kolory mogą być przynajmniej trzy (szary, niebieski oraz czarny), a w dodatku mogą służyć np. jako system powiadomień gdy smartfon leży ekranem do dołu. Producent nazwał wykończenie tego urządzenia ECMF (Electronic Color, Material and Finish).

Dodatkowo, urządzenie wzbogacono o zlokalizowany obok tylnych aparatów radar mmWave, który może wytwarzać i odbierać fale elektromagnetyczne o wielu zastosowaniach, takich jak rozpoznawanie obiektów, czy mierzenie odległości od nich. W dodatku radzi sobie on znakomicie w dowolnych warunkach oświetleniowych, w przeciwieństwie do innych technologii.

Innym zastosowaniem radaru mmWave może być np. śledzenie ruchów naszej klatki piersiowej przy oddychaniu, z dokładnością nawet do milimetra. Dzięki temu smartfon mógłby posłużyć nam jako wsparcie w ćwiczeniach oddechowych.

Sam wygląd smartfona został zaprojektowany przez ten sam zespół, który stworzył OnePlus Concept One, składający się z 39 designerów z Azji i Ameryki Północnej. Wzór na obudowie 8T Concept nawiązuje do tureckich basenów wody termalnej w miejscowości Pamukkale.

Smartfon na zawsze wirtualny?

Tak samo jak w przypadku poprzednika, 8T Concept nie jest przeznaczony na sprzedaż, a jedynie ma być pokazem technologii nad którymi pracuje OnePlus i które mogą – w mniej lub bardziej zmienionej formie – pojawić się w przyszłości w kolejnych smartfonach, które producent planuje wypuścić na rynek. Niejasny pozostaje wciąż jednak sposób, w jaki prasa mogłaby wypróbować urządzenie, ponieważ targi CES 2021 będą odbywały się jedynie w formie pokazów online.