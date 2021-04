Testowy Office 2021 dla macOS już dostępny do pobrania

Ze strony internetowej firmy Microsoft można już pobrać pakiet biurowy Office 2021 dla macOS. Wersja Preview ma za zadanie pomóc organizacjom w przygotowaniu się do przesiadki na nowszą wersję oprogramowania.

Na najnowszą odsłonę Office’a, działającą bez konieczności korzystania z chmury i opłacania subskrypcji, czekały przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, dla których priorytetem jest możliwość działania bez dostępu do sieci oraz długi okres aktualizacji. To właśnie cechy odróżniające wersję nowe wydanie pakietu od tego dostępnego w modelu subskrypcyjnym.

Office 2021 for Mac – wymagania, okres aktualizacji

Zgodnie z ogłoszonymi wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony pakietu Office, komputery Mac, na których ten ma być zainstalowany, muszą korzystać z jednej z trzech ostatnio wydanych wersji systemu macOS (Mojave, Catalina albo Big Sur), dysponować 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Microsoft obiecuje, że będzie aktualizował Office’a 2021, by dostosować go do trzech kolejnych iteracji macOS, które ukażą się po obecnie najnowszej dostępnej wersji: macOS 11 Big Sur.

Zawartość pakietu. Skąd pobrać?

W skład udostępnionego pakietu Office 2021 for Mac wchodzą następujące aplikacje: Word, Excel, Power Point, Outlook, OneDrive, OneNote i Teams. Oprogramowanie działa natywnie zarówno na procesorach Intela jak i Apple Silicon.

Office 2021 dla komputerów Mac pobrać można z tej strony internetowej. Klucz aktywujący wersję Preview pozwala na korzystanie z niej do 17 stycznia 2022 roku.