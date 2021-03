Każdy gracz znajdzie coś dla siebie – przeglądamy ofertę Predatora dostępną od ręki

Akcja partnerska

Marka Predator ma w swojej ofercie wiele ciekawych urządzeń dedykowanych graczom: od laptopów, przez komputery stacjonarne po monitory i peryferia. Przyglądamy się najciekawszym z nich, dostępnych – co ważne – od ręki w ofercie Media Expert.

Chyba nie ma takiego gracza z platformy PC, który nigdy nie słyszałby o marce Predator – zwłaszcza ostatnio za sprawą wypuszczenia własnych energetyków czy nawet… burgera!

Oferta marki została skrojona w taki sposób, by oferować rozwiązania dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, jakim budżetem dysponują. Dla przykładu, pod marką Predator sprzedawane są zarówno podstawowe laptopy gamingowe, których ceny prezentują się bardzo korzystnie na tle rozwiązań konkurencyjnych, po modele o najwyższej dostępnej specyfikacji, zdolne sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Laptopy to jednak nie wszystko, co znajdziemy w portfolio Predatora. Marka oferuje również komputery stacjonarne, np. serii Orion, monitory i urządzenia peryferyjne, takie jak myszka Cestus. Pora, by przyjrzeć im się nieco bliżej i wybrać te najciekawsze.

Pełna oferta tylko w Media Expert

Decydując się na zakup urządzeń Predator, warto sprawdzić ofertę w miejscach, które oferują jak najszerszy asortyment. Wszystko po to, by zyskać swobodę wyboru sprzętu dopasowanego do indywidualnych preferencji, bez zbędnych kompromisów.

Pełna oferta Predator, poza sklepem internetowym Acer Store, dostępna jest w Polsce wyłącznie w Media Expert, dlatego to właśnie z oferty tego sklepu wybierzemy nasze propozycje. No dobra, jest jeszcze jeden powód – to w końcu Media Expert jest partnerem Tabletowo ;).

Komputery stacjonarne nie wychodzą z mody

Choć marka Predator znana jest, przede wszystkim, z laptopów, w jej ofercie znajdziemy również komputery stacjonarne. Dlaczego warto zdecydować się na zakup gotowego komputera szczególnie teraz? Abstrahując od kwestii wzornictwa, kupując gotowy zestaw nie musimy zmagać się z problemem dostępności podzespołów, w szczególności kart graficznych.

I tak, w oczy rzuca się komputer Predator Orion 3000, w konfiguracji z procesorem Intel Core i5-10400F, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Za jakość grafiki odpowiedzialna jest w nim karta NVIDIA GeForce GTX 1650. W trwającej obecnie promocji jego cena została obniżona do poziomu 3999 złotych.

Predator Orion 3000

Nieco więcej, bo 4399 złotych, kosztuje Orion 3000 ze znacznie mocniejszą kartą graficzną w specyfikacji: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER.

Oczywiście, Predator oferuje również komputery dla znacznie bardziej wymagających graczy, na przykład takie, jak Orion 9000, z bezkompromisowym procesorem Intel Core i9-10900X i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080.

Gamingowy laptop wcale nie musi być drogi!

Czego możemy wymagać od gamingowego laptopa, względem konstrukcji dedykowanej dla typowego użytkownika? Przede wszystkim znacznego wzrostu wydajności, zapewnianego przez mocniejsze podzespoły. Oprócz tego, w konstrukcji dedykowanej graczom, powinniśmy spotkać dedykowaną kartę graficzną oraz ekran o wyższej niż standardowa częstotliwości odświeżania.

Właśnie takim komputerem jest Acer Predator Helios 300, który udowadnia, że do radości z gry w najnowsze tytuły wcale nie trzeba wydawać sporych pieniędzy. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core I5-10300H, dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 16 GB RAM, dysk SSD 512 GB i ekran IPS o przekątnej 17,3 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obecność ekranu w technologii IPS oznacza, że nie trzeba godzić się na kompromis między wyższą częstotliwością odświeżania, a gorszą reprodukcją kolorów. Ten komputer sprawdzi się zarówno w grach, jak i w pracy.

Acer Predator Helios 300

Obecnie Acer Predator Helios 300 kosztuje 4999 złotych, oferując wysoką wydajność i atrakcyjne, gamingowe wzornictwo w niewygórowanej cenie.

Sprawdźmy, co o komputerach Predator sądzą przedstawiciele marki:

Dobrze wyposażone komputery dla graczy nie muszą być koszmarnie drogie. Gamingowe desktopy i notebooki z podzespołami pozwalającymi na wykorzystanie w wielu wymagających grach można kupić w przystępnych cenach. Przykładem niech będą modele Predator Orion 3000 i Helios 300, dostępne w sieci sklepów Media Expert. Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska

Monitor do pracy i do zabawy

Monitory dla graczy nadają się wyłącznie do gier? Nic bardziej mylnego. Rzućmy okiem na monitor Predator XB253QGW, dostępny w cenie 1699 złotych.

Predator XB253

Przekątna 25 cali, panel IPS, DisplayHDR 400, pokrycie palety sRGB na poziomie 99% to parametry mówiące wprost, że monitor Predator świetnie nadaje się do pracy i nauki. Mimo tego, to wciąż pełnoprawny monitor dla graczy, z odświeżaniem na poziomie 240 Hz (overclock do 280 Hz) i wsparciem technologii NVIDIA G-Sync. Czas reakcji 0,5 ms G2G min. Również mówi sam za siebie.

Dobrą propozycją dla gamerów, którzy poszukują monitora zapewniającego dużą płynność rozgrywki jest model Predator XB253QGW. Dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 280 Hz monitor ten szczególnie dobrze sprawdzi się w popularnych strzelankach i grach wyścigowych, w których szybkość reakcji ma decydujące znaczenie. Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska

Akcesoria na każdą kieszeń

Jak wspomniałem wcześniej, w ofercie Predator bez problemu znaleźć można urządzenia o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych możliwości. Widać to, między innymi, na przykładzie myszek Predator Cestus. Podstawowy model – Cestus 310, kosztuje teraz mniej niż 90 złotych.

Skupmy się jednak na nieco droższej, ale też ciekawszej propozycji, jaką jest Cestus 330. Tak wypowiada się o niej przedstawiciel producenta:

Poszukując sprzętu do gier często koncentrujemy się wyłącznie na komputerze, a zapominamy o niezbędnych dodatkach, np. o myszce. Dobrą propozycją dla graczy jest Predator Cestus 330. Model ten współdziała z technologią Nvidia Reflex, dzięki czemu wyróżnia się niezwykle szybkim czasem reakcji i nowoczesnym designem, charakterystycznym dla marki Predator. Piotr Nowok, Product Manager w Acer Polska

Myszka Predator Cestus 330 dostępna jest w cenie 249 złotych.

Predator Cestus 330

Urządzenia marki Predator to bardzo ciekawe rozwiązania zarówno dla graczy, jak i do zastosowań codziennych, takich jak praca i nauka. Powyższe to jedynie nasze propozycje, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą marki, dostępną w Media Expert.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wpis powstał przy współpracy z Acer Polska