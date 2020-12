RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti – plany Nvidii na przyszły rok ujawnione!

Tegoroczne premiery Nvidii zostały odebrane bardzo pozytywnie – nowo zaprezentowane karty graficzne oferują bowiem nawet dwukrotnie wyższą wydajność w tej samej cenie. Niestety, rok 2020 nie był łatwy również dla producentów hardware’u – mam tu na myśli problemy z dostępnością ich produktów. Na szczęście, według Zielonych sytuacja unormuje się już w przyszłym roku, w którym zaprezentowane zostaną również karty RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti.

Ampere to powód do dumy Nvidii

Pomimo wielu przeciwności, takich jak epidemia wirusa SARS-CoV-2, a także słaba dostępność 8-nm litografii Samsunga, nowa architektura GPU Zielonych okazała się wielkim sukcesem i rozgrzała serca wielu wyznawców „PC Master Race”. Fani z całego świata nadal ustawiają się bowiem w długich kolejkach, aby kupić swoją wymarzoną kartę graficzną.

Do tej pory do sklepów trafiły tylko cztery układy graficzne, korzystające z dobrodziejstw Nvidia Ampere. Zaczęło się od GeForce RTX 3080, który pojawił się na rynku jako pierwszy, we wrześniu, a następnie, kilka dni później, dołączył do niego GeForce RTX 3090 (w tym samym miesiącu). W październiku zobaczyć mogliśmy RTX-a 3070, a w tym miesiącu niespodziewaną premierę miał RTX 3060 Ti. Wielu konsumentów zadaje sobie pytanie: co będzie dalej?

RTX 3070 (źródło: Nvidia)

Nvidia szykuje nowe karty graficzne – RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti

Według informacji, do których dotarł portal HotHardware, plany Nvidii na rok 2021 są obiecujące. Producent GPU planuje wydać nowe karty graficzne w segmentach, w których obecnie próżno jest szukać RTX-ów 3000.

(źródło: HotHardware)

Według wspomnianych doniesień, firma zarejestrowała w EEC (Eurasian Economic Commission) cztery kolejne RTX-y z serii 3000. Miały to by być – kolejno – RTX 3050 (w końcu doczekamy się pełnoprawnego następcy GTX 1050), RTX 3060 (następca bardzo udanego RTX 2060) oraz dwa modele, o których było już głośno jakiś czas temu, tj. RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti.

Przywoływany portal przygotował również zestawienie, oparte na plotkach i przeciekach, jakich kart Nvidii możemy się jeszcze spodziewać w 2021 roku:

GeForce RTX 3080 Ti: 10496 rdzeni CUDA, 20 GB GDDR6X;

GeForce RTX 3070 Ti: 7424 rdzeni CUDA, 10 GB GDDR6X;

GeForce RTX 3060: 3840 rdzeni CUDA, 12 GB GDDR6;

GeForce RTX 3060: 3584 rdzeni CUDA, 6 GB GDDR6;

GeForce RTX 3050: 2504 rdzeni CUDA, 4 GB GDDR6.

Co prawda wciąż mówimy tylko i wyłącznie o plotkach, ale w podobnym przecieku mogliśmy dowiedzieć się o rychłej premierze RTX-a 3060 Ti, zatem przywoływany tutaj scenariusz jak najbardziej może się potwierdzić.