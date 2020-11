Nvidia GeForce RTX 3050 – czym będzie kusić najtańszy Ampere?

Dwie generację do tyłu w tanich komputerach dla graczy królował GTX 1050. Budżetowa karta graficzna nie doczekała się jednak bezpośredniego następcy w formie pełnoprawnego Turinga z rdzeniami RT. Według najnowszych doniesień gracze w końcu doczekają się taniego RTX-a – Nvidia GeForce RTX 3050.

Nvidia GeForce RTX 3050 – specyfikacja

Według leakera o nicku kopite7kimi, Zieloni mieliby stworzyć własnościowy rdzeń dla ich budżetowego układu. GA107-300, bo o nim mowa, wyposażony ma być w 2304 rdzenie CUDA. W przecieku na Twitterze co prawda nie ma informacji o rdzeniach RT oraz Tensorach, ale biorąc pod uwagę nazewnictwo, możemy się ich w RTX-ie 3050 śmiało spodziewać.

RTX 3050, GA107-300, 2304FP32, 90W TGP — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 9, 2020

Wiemy za to, iż TGP karty zostało ustalone na poziomie 90 W, a przez to do zasilania karty wymagane będzie podpięcie zasilania 6-pinowego. Co prawda nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat pamięci graficznej VRAM, lecz jedyną akceptowalną wartością są 4 GB, najpewniej w standardzie GDDR6. Z powodu ceny nie spodziewałbym się tutaj szybszego GDDR6X, znanego z wydajniejszych jednostek.

Taki zestaw parametrów może spowodować, że RTX 3050 powtórzy sukces GTX 1050. Oczywiście wszystko będzie zależało od ceny – jak na razie spekulowana kwota to 150 dolarów.

Nvidia GeForce RTX 3050 – kiedy można się go spodziewać?

W tym wypadku, ciężko to stwierdzić. Na pewno budżetowiec nie pojawi się na rynku zbyt szybko. Jak można zauważyć, Nvidia wydaje swoje karty chronologicznie do wydajności, czyli przed Nvidia GeForce RTX 3050 najprawdopodobniej pojawią się jeszcze RTX 3060 Ti, 3060, 3050 Ti i dopiero 3050.

Na szybki debiut karty pozytywnie nie wpłyną również zawirowania z dostępnością pokazanych już światu „amper”. Nvidia pomimo kilku miesięcy od premiery nadal nie poradziła sobie z tym problemem, a analitycy przewidują poprawę dostępności dopiero w następnym roku.

Konsumenci zainteresowani RTX-ami 3000 oraz innymi komponentami komputerowymi, zostali odpowiednio obdarowani przez 2020 rok – wczorajszy pożar w jednej z fabryk MSI w Chinach, na pewno jeszcze pogorszy dostępność komponentów produkowanych przez tego producenta.