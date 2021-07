Ładowanie 200 W wkrótce trafi do klientów? Sporo na to wskazuje

W ostatnich latach da się zauwżyć spory postęp w systemach ładowania, które zyskują coraz większą moc i są w stanie uzupełnić baterię naszego smartfona w ciągu nie kilku godzin, lecz kilkudziesięciu minut. Nowe rozwiązanie firmy NuVolta Technologies może sprawić, że szybkie ładowanie o mocy 200 W niebawem trafi do pierwszych urządzeń.

Szybkie ładowanie na pokaz czy prawdziwy pokaz mocy?

W tym roku Xiaomi pokazało standard, nad którym obecnie pracuje. HyperCharge jest w stanie wykorzystać nawet 200 Watów, by naładować baterię w ciągu zaledwie ośmiu minut. Niestety, technologia ta nie została jeszcze udostępniona klientom, a samo Xiaomi opublikowało niezbyt napawające optymizmem wyniki, co do żywotności baterii ładowanej z tak wielką mocą.

Sugerowało to, że żaden smartfon firmy nie zostanie w najbliższym czasie wyposażony w ładowanie o mocy 200 W. Minął jednak nieco ponad miesiąc i pojawiła się kolejna nadzieja dla fanów szybkiego ładowania.

(Źródło: Xiaomi)

Nowy układ szybkiego ładowania od NuVolta

W sieci pojawiły się doniesienia na temat nowej generacji chipu firmy NuVolta Technologies, odpowiedzialnego za szybkie ładowanie. Zgodnie z tymi informacjami, NU2205 jest najszybszym tego typu układem na rynku. Producent wyposażył go w moc wyjściową na poziomie 100 W, a także ładowanie dwóch ogniw w systemie 4:2.

Oznacza to mniej więcej tyle, że dzięki NU2205 ładowanie smartfonów z mocą 200 W może wkrótce stać się rzeczywistością. Czyni to nowy układ wyjątkowym, zarówno na chińskim rynku, jak i na całym świecie.

Co więcej, oprócz rekordowej mocy ładowania, układ ten całkiem nieźle troszczy się o baterię. Firma zapewnia, że przy ładowaniu w temperaturze otoczenia wynoszącej 25° C, podwójne ogniwo ładowane prądem o natężeniu 10 A, nagrzewało się do 44,9° C, zaś przy 20 A – do 46,8° C.

Stosunkowo niskie, jak na tak szybkie ładowanie temperatury, mogą przełożyć się na znacznie lepszą żywotność akumulatora. Główny problem, wymieniony przez Xiaomi, może więc wkrótce odejść w niepamięć.

Najciekawsze w tym wszystkim jest wykorzystanie przez NuVolta zdjęć Xiaomi Mi 11 Pro. Może to sugerować, że firmy prowadzą współpracę, a chip NU2205 zostanie wdrożony w przyszłorocznych flagowcach Xiaomi. Producent, póki co, milczy na ten temat.

Szybkie ładowanie 200 W może wkrótce zrewolucjonizować rynek smartfonów. Możliwość naładowania smartfona do pełna w ciągu niespełna 10 minut to funkcja, która nie przejdzie bez echa, jeśli zostanie niebawem wprowadzona do urządzeń wypuszczanych na rynek.

Już sam film Xiaomi, prezentujący ultraszybkie ładowanie, wywołał w sieci niemałe poruszenie. Mam nadzieję, że HyperCharge wkrótce przestanie być wyłącznie marketingowym pokazem, a stanie się rzeczywistością.