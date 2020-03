Nowy Facebook już u polskich użytkowników serwisu: odświeżony wygląd i ciemny motyw

Facebook nareszcie zaczyna aktualizować wygląd swojego serwisu. Po długich miesiącach przygotowań i testów, dostajemy odświeżony interfejs użytkownika oraz długo wyczekiwany ciemny motyw.

Począwszy od dnia dzisiejszego, większość osób będzie miała dostęp do nowego projektu pulpitu głównego w przeglądarkowym Facebooku. I rzeczywiście, zmiany nie są wyłącznie kosmetyczne. Przeprojektowano cały „front” webowego serwisu, upodabniając go w dużej mierze do stylu, który jest nam już znany z aplikacji mobilnych. Króluje prostota, kolorowe pastele i… totalny brak pomysłu na wykorzystanie przestrzeni po bokach głównego feeda.

Jak włączyć nowy widok Facebooka?

Nie da się tego przyspieszyć. Część osób może cieszyć się odmienionym interfejsem już od stycznia, a niektórzy od października ubiegłego roku, ale dotyczy to ograniczonej grupy testerów. Inni mogli wczoraj lub dziś zauważyć baner, który pojawił się po zalogowaniu do serwisu i zachęcał do wypróbowania „Nowego Facebooka”. Po kliknięciu w niego, naszym oczom ukaże się przeprojektowane dzieło podopiecznych Marka Zuckerberga.

Całej reszcie pozostaje czekać, aż aktualizowanie serwerów Facebooka się zakończy i wszyscy będą mieli możliwość wypróbowania nowej wersji społecznościówki.

Porównanie starego i nowego Facebooka

Dla przybliżenia wyglądu nowej wersji „niebieskiego” serwisu tym, którzy jeszcze nie dostali powyższego powiadomienia (w co wliczam się także ja), pokazujemy, jak prezentuje się on po zmianach i w trybie ciemnego ekranu.

Jak widać, sporo elementów zmieniło swoje miejsce i sposób prezentacji. Spośród tych rzeczy, które rzucają się od razu w oczy, przesunięto zdjęcie profilowe w widoku profilu na środek okna, zmodyfikowano pasek nawigacyjny u samej góry interfejsu oraz zreorganizowano zakładki.

Zapewne nie wszystkie rzeczy spodobają się nam w nowym Facebooku, bo już pojawiają się pierwsze głosy niezadowolenia („beznadziejne ułożenie elementów”, „martnotrastwo przestrzeni na większych ekranach”) ale podejrzewam, że i tak większość z nas sięgnie po ten widok, bo tylko w nim możliwe jest włączenie ciemnego motywu, widocznego na powyższych zrzutach ekranu.

źródło: własne, Andrzej, dzięki Engadget

