MSI ma coś dla zabieganych ludzi biznesu: dwa nowe laptopy Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip

MSI zaprezentowało dwa modele konwertowalnych laptopów klasy premium, przeznaczonych dla użytkowników biznesowych. Oto notebooki Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip.

MSI uderza w segment laptopów biznesowych

Notebooki biznesowe muszą odznaczać się zestawem cech, które będą odpowiadać wymagającym przedsiębiorcom. Zwykle nie ma w nich miejsca na kompromisy: to sprzęty o nienagannym wzornictwie, zbudowane ze znakomitych materiałów i o doskonałej specyfikacji. Do tego muszą być przenośne, by mogły być łatwo transportowane z jednego miejsca w drugie. Wymaganiom tym chciało sprostać MSI, budując laptopy Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip.

Summit E13 Flip Evo otrzymał prestiżową nagrodę „Best of CES 2021”. Ta konstrukcja 2 w 1 wyposażona została w ergonomiczny zawias 360 stopni, umożliwiający pracę w różnym ustawieniu. Ponieważ sprzęt spełnia wymagania programu Intel Evo, musi być wydajny i energooszczędny jednocześnie. O odpowiednie osiągi dba procesor Intel Core i7 Tiger Lake wraz z grafiką Intel Iris Xe. Czas pracy na baterii to nawet 20 godzin, co jest znakomitym wynikiem, jak na przenośnego notebooka.

Mimo smukłego designu, w obudowie E13 Flip Evo zmieszczono moduł Wi-Fi 6E, port USB-A 3.2 i trzy porty USB-C (2x 4.0 i 1x 3.2) z Thunderbolt 4 i szybkim ładowaniem urządzeń, a do tego, czytnik kart microSD oraz gniazdo słuchawkowe. To solidny zestaw złącz!

Żeby tego było mało, laptop ma wbudowane mikrofony z obsługą technologii MSI AI Noise Cancellation i Noise Reduction, które pomagają zredukować przesyłanie niepożądanych dźwięków podczas połączeń audio i wideo.

Najcieńszy 16-calowy laptop 2 w 1 i funkcjonalne akcesoria

MSI postawiło sobie za cel, że wyprodukuje smukłego 16-calowego laptopa i rzeczywiście dopięło swego. Seria Summit zyskała model, który jest najcieńszym laptopem konwertowalnym 2 w 1 o tej przekątnej ekranu – Summit E16 Flip. W środku, oprócz wszystkich zalet modelu Summit E13 Flip Evo, znalazło się miejsce dla najnowszej grafiki Nvidia oraz specjalny układ chłodzenia, nie generujący większego hałasu niż 35 dB przy pełnym obciążeniu procesora. To znakomity wynik, bo konkurencyjne laptopy generują średnio dźwięki w zakresie od 45 do 60 dB.

Oprócz tego, laptopy MSI zyskały praktycznych kompanów. Rysik MSI Pen, rozróżniający 4096 poziomów nacisku, może pełnić także funkcje pilota do prezentacji, zaś stacja dokująca MSI USB-C Gen2 pomoże podłączyć dodatkowe urządzenia, na wypadek, gdyby bogactwo portów okazało się niewystarczające.

Cen notebooków MSI Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip jeszcze nie podano, ale powinniśmy wkrótce dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Specyfikacja MSI Summit E13 Flip Evo