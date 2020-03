Masz dość wzmocnionych kloców? Ten smartfon powinien Cię zainteresować

Smartfony typu rugged, tzn. we wzmocnionej oraz pyło- i wodoszczelnej obudowie mają to do siebie, że są klocowate, szczególnie że od dłuższego czasu ich producenci wyposażają je w ekrany o dużych przekątnych. Specjalizująca się w „miniaturowych” telefonach marka Unihertz stworzyła „niewielką” alternatywę dla nich – model Atom XL.

Unihertz to ciekawa, choć nie znana szerzej marka. W minionych latach prowadziła na rynek modele Jelly, Jelly Pro i Atom, które są prawdziwymi mikrusami, ponieważ mają ekrany o przekątnej zaledwie 2,45 cala! W zeszłym roku zorganizowano na platformie Kickstarter zbiórkę na smartfon Titan, przypominający pod wieloma względami BlackBerry Passport. W tym zaś ogłoszono premierę modelu Atom XL, którego nie można traktować wyłącznie jako ciekawostkę, choć faktycznie jest dość nietypowym przedstawicielem urządzeń typu rugged.

Unihertz Atom XL – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 4 cali i rozdzielczości 1136×640 pikseli, co przekłada się na przyzwoite ~325 ppi. Ekran nie ma żadnego otworu ani wcięcia – otaczają go dość szerokie ramki (na dolnej umieszczono czytnik linii papilarnych). Dzięki kompaktowym rozmiarom (134,5x65x17,5 mm) urządzenie z powodzeniem będzie można obsługiwać jedną ręką. Ze względu na swoją charakterystykę trochę jednak waży – 224,5 grama.

Sercem Unihertz Atom XL jest ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A73 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 2,0 GHz; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P60 z układem graficznym ARM Mali-G72 MP3. Do kompletu są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Na pokładzie smartfona nie zabrakło też Dual SIM (2x nano SIM; hybrydowy) z obsługą wielu różnych częstotliwości LTE (w tym B20 800 MHz), żyroskopu, modułu NFC, radia FM i 3,5 mm złącza słuchawkowego, a nawet i portu podczerwieni. Co więcej, do urządzenia można dokręcić antenkę i korzystać z niego jak z walkie talkie.

Unihertz Atom XL może pochwalić się również zaskakująco obiecującym aparatem głównym, bo o rozdzielczości aż 48 Mpix. Na przodzie znalazł się zaś 8 Mpix. Wypada też dodać, że przód smartfona pokryto szkłem Corning Gorilla Glass, a jego obudowa spełnia kryteria pyło- i wodoszczelności IP68 oraz odporności MIL-STD-810G. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania (przez port USB-C; wsparcie dla USB OTG).

Unihertz Atom XL – cena

Aktualnie wciąż trwa zbiórka na platformie Kickstarter (link do niej znajdziecie w źródle), ale projekt na pewno zostanie ufundowany, bowiem w tym momencie zebrano już… 1000% celu! Jeśli jesteście zainteresowani Unihertz Atom XL, może być Wasz za 259 dolarów (równowartość ~980 złotych). Regularna cena tego modelu ma zaś wynosić 329 dolarów (~1240 złotych).

Źródło: Kickstarter via The Verge