Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop z funkcją mopowania od 18 maja do kupienia w Polsce

Niektórym sprzątanie sprawia frajdę, lecz dla większości jest to niezbyt przyjemna konieczność. Na szczęście istnieją urządzenia, które potrafią odciążyć w tej kwestii i jednym z takich jest autonomiczny odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop, który będziecie mogli kupić w Polsce już za kilka dni.

Xiaomi ma duże doświadczenie w segmencie robotów sprzątających. Klienci w Polsce mają do wyboru Mi Robot Vacuum Cleaner, Mi Robot Vacuum Mop 1C i Mi Robot Vacuum Mop Pro, a także odkurzacze ręczne Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C i Mi Handheld Vacuum Cleaner. Dziś polski oddział producenta zaanonsował Mi Robot Vacuum-Mop, który trafi do sprzedaży w naszym kraju już za kilka dni.

Co potrafi Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop?

Nowy robot sprzątający Xiaomi oferuje moc ssącą na poziomie 2500 Pa, a także dwa zbiorniki: jeden na kurz i drugi na wodę – mają one pojemność (odpowiednio) 600 ml i 200 ml. Mi Robot Vacuum-Mop nie tylko więc odkurzy, ale również zmyje podłogę. W dodatku użytkownik może ustawić natężenie dozowania wody w zależności od poziomu zabrudzenia powierzchni (do wyboru ma trzy tryby, które wybiera się z poziomu dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne).

Dzięki niedużej wysokości (8,2 mm) Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop powinien bez problemu dotrzeć do większości miejsc. Algorytm Visual Simultaneous Localization and Mapping (vSLAM) monitoruje ~30000 punktów otoczenia i wykonuje ponad 50 obliczeń na sekundę, aby wybrać optymalną ścieżkę sprzątania. W pracy pomaga mu 15 różnych czujników, dzięki którym odkurzacz m.in. nie spadnie ze schodów. Robot jest też w stanie pokonać różnicę w wysokościach podłoża do 20 mm.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop jest zasilany przez akumulator o pojemności 2600 mAh, lecz producent nie podał standardowego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Kiedy jednak poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, robot skieruje się do stacji dokującej, a po uzupełnieniu zapasu energii automatycznie wróci do sprzątania w miejscu, w którym ostatnio skończył.

Odkurzaczem można sterować za pomocą aplikacji Mi Home lub głosowo, bowiem Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop – cena, dostępność w Polsce

Sprzedaż odkurzacza w Polsce rozpocznie się 18 maja 2020 roku. Sugerowaną cenę tego modelu ustalono w naszym kraju na 1299 złotych. Z informacji udostępnionych przez producenta wynika, że Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop będzie dostępny w tylko jednej, białej wersji kolorystycznej.

Źródło: informacja prasowa