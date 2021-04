Nowe usługi od HP – HP+ i Instant Ink, czyli subskrypcja na atrament

Popularność systemów podłączonych do chmury nie ominęła także urządzeń drukujących. Już od jakiegoś czasu HP oferowało urządzenia mogące pracować w połączeniu z usługami sieciowymi i aplikacją mobilną, w ramach systemu HP+. Dziś HP+ oficjalnie debiutuje w Polsce wraz z usługą Instant Ink.

Co daje HP+?

Usługa HP+ przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników preferujących bezobsługowość sprzętu. Podpięcie urządzeń drukujących pod internetowe konto użytkownika umożliwia z jednej strony zdalną diagnostykę i automatyczną aktualizację oprogramowania (zarówno wewnętrznego, jak i sterowników), a także drukowanie z każdego miejsca z dostępem do internetu.

Reklama

Ponadto częścią systemu jest aplikacja na urządzenia mobilne HP Smart, pozwalająca na zdalne zarządzanie zgodnymi urządzeniami, drukowanie, a także skanowanie za pomocą aparatu fotograficznego, z automatyczną poprawą obrazu. Aby móc korzystać z usługi, wymagane jest jednak wykorzystywanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

Instant Ink

Jednym z elementów oferowanych w ramach HP+ jest subskrypcja Instant Ink. Po zarejestrowaniu się w usłudze można wybrać, w zależności od potrzeb, jeden z dostępnych planów, różniących się ceną i liczbą stron możliwych do wydrukowania miesięcznie.

Najtańszy plan dla użytkownika indywidualnego kosztuje już 4,99 złotych i nadaje się dla najmniej wymagających – w jego ramach można wydrukować nie więcej niż 15 stron miesięcznie. Nie ma przy tym znaczenia, czy na stronie wydrukowane jest jedno zdanie, czy też całostronicowe i pełnokolorowe zdjęcie. Poza indywidualnymi planami, dostępne są również plany firmowe.

W każdym wariancie Instant Ink niewykorzystane strony przechodzą na następny miesiąc, a do tego istnieje też możliwość szybkiego dokupienia dodatkowych wydruków ponad limit lub tymczasowego zwiększenia planu.

Sednem działania Instant Ink jest przede wszystkim zdjęcie z użytkownika konieczności dbania o materiały eksploatacyjne. Drukarka raportuje ich stan i w odpowiednim momencie zamawia je wprost od producenta, który wysyła je kurierem bez dodatkowych kosztów. W ten sposób niemal nieprawdopodobna staje się sytuacja, w której musimy coś wydrukować, a brak na to atramentu.

Razem taniej

Usługa Instant Ink w zasadzie nie musi być częścią HP+, ale użytkownicy decydujący się na ich połączenie zyskują konkretne korzyści – pół roku wybranego planu subskrypcyjnego gratis. HP+ daje także dodatkowe 24 miesiące gwarancji na urządzenie.

Ale czy to się opłaca?

Odpowiedź brzmi jak zwykle: to zależy. Wygoda i relatywna bezobsługowość urządzeń HP+ z Instant Ink jest niewątpliwa, lecz patrząc na koszty wydruku mam wątpliwości, czy to się aby na pewno przyjmie. W końcu na wyciągnięcie ręki mam urządzenie „innej firmy”, do którego oryginalny atrament kosztuje 25 złotych za butelkę z jednym kolorem. Na pojedynczym czarnym atramencie wydrukuję 4000 stron. Strona wydrukowana w systemie Instant Ink kosztuje (w najbardziej rozbudowanym wariancie indywidualnym) ~18 groszy. Za tę samą kwotę wydrukuję 29 stron BW i 7 w kolorze, jednak to na mnie spoczywa dbanie o to, by było czym drukować.

Sądzę jednak, że dla użytkowników nie wymagających takich ilości wydruków, a ceniących wygodę, Instant Ink może być przyjemnym rozwiązaniem właśnie dzięki swojej bezproblemowości.

Lista urządzeń, po zakupie których można skorzystać z usługi HP+ i Instant Ink, dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej HP.