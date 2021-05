Xiaomi przedstawia: laptopy RedmiBook Pro z procesorami Ryzen oraz pierwsze słuchawki Redmi z ANC

Dziś w Chinach odbyło się wydarzenie, na którym Xiaomi zaprezentowało kilka nowych urządzeń. Co prawda gwoździem programu był smartfon Redmi Note 10 Pro, ale nie zabrakło też ogłoszenia laptopów RedmiBook Pro na procesorach AMD Ryzen czy słuchawek Redmi Airdots 3 Pro.

Laptopy RedmiBook Pro z AMD Ryzen

Xiaomi ma już w swoim portfolio laptopy o nazwie RedmiBook Pro, ale jak dotąd, występowały one wyłącznie w wersjach z procesorami Intela. Teraz potencjalny wybór poszerzył się o edycje z układami AMD – zarówno w opcji z ekranem 14 cali, jak i 15 cali.

Dzięki takiemu zabiegowi, laptopy mogły być też wyposażone w zintegrowaną grafikę Radeon, co zapewne jest „po drodze” fanom Czerwonych. Laptopy, niezależnie od przekątnej wyświetlacza, oferują również po dwa porty USB-C, port USB 2.0, gniazdo słuchawkowe i wyjście HDMI. Wspólną cechą jest także kamerka internetowa, nagrywająca obraz w nierobiącym na nikim wrażenia 720p. Z modułami łączności jest wyraźnie lepiej – mamy tu Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi 6. Z przyciskiem włącznika zintegrowano czytnik linii papilarnych.

Xiaomi RedmiBook Pro 15 (fot. fonearena)

Różnice między wersjami widoczne są głównie po użytych procesorach czy zastosowanych bateriach. Model 15-calowy ma ekran o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz, baterię 70 Wh i możliwością wyboru procesora między Ryzenem 5 5600H a Ryzenem 7 5800H. Wersja 14-calowa ma ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z odświeżaniem 60 Hz, wyraźnie mniejszą baterię o pojemności 56 Wh i opcję wyboru między procesorami Ryzen 5 5500U lub Ryzen 7 5700U.

Xiaomi RedmiBook Pro 14 (fot. fonearena)

Obowiązujące ceny to:

4299 juanów (~2460 złotych) za RedmiBook Pro 14 w wersji z procesorem Ryzen 5 5500U/16 GB RAM/512 GB SSD

4699 juanów (~2690 złotych) za RedmiBook Pro 14 w wersji z procesorem Ryzen 7 5700U/16 GB RAM/512 GB SSD

4799 juanów (~2750 złotych) za RedmiBook Pro 15 w wersji z procesorem Ryzen 5 5600H/16 GB RAM/512 GB SSD

5299 juanów (~3030 złotych) za RedmiBook Pro 15 w wersji z procesorem Ryzen 7 5800H/16 GB RAM/512 GB SSD

Słuchawki Redmi Airdots 3 Pro

Nareszcie, marka Redmi dołącza do firm, które mogą zaproponować klientom słuchawki True Wireless z aktywną redukcją szumów. To kluczowa cecha Redmi Airdots 3 Pro. Pchełki są w stanie zniwelować docieranie do uszu odgłosów o natężeniu do 35 decybeli, co osiąga się między innymi dzięki separacji dźwięków na podstawie danych zbieranych przez trzy mikrofony. Sam dźwięk reprodukowany jest przez 9-milimetrowe przetworniki.

Redmi Airdots 3 Pro (fot. Android Authority)

Słuchawki charakteryzują się opóźnieniem rzędu 69 milisekund i obsługą Bluetooth 5.2. Można je sparować z dwoma urządzeniami. Czas działania określany jest na 6 godzin (bez ANC) lub 3 godziny (z ANC), zaś po kilkukrotnym doładowaniu przez etui z akumulatorem 470 mAh, można osiągnąć łączny wynik 28 godzin. Samo etui ładowane jest przez USB-C, ale także bezprzewodowo.

Cenę ustalono na poziomie 299 juanów, czyli w prostym przeliczeniu – na jakieś ~170 złotych.