List polecony do eSkrzynki. Rusza nowa usługa, już nie będziesz ganiać na pocztę

Wszyscy doskonale wiedzą, z czym wiąże się nieodebranie przesyłki poleconej. Wycieczka na pocztę jest konieczna, ponieważ listonosz często nie zastaje nikogo w domu, a trzeba potwierdzić przyjęcie listu. Nowa usługa, eSkrzynka, wyeliminuje ten problem, aczkolwiek nie w pełni.

eSkrzynka na listy polecone

Jest to projekt, stworzony wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Pocztę Polską. Dzięki niemu wybrane listy polecone będą skanowane (wraz z kopertą) i wysyłane do wirtualnej skrzynki użytkownika. W tym przypadku również mają obowiązywać terminy, jak w przypadku tradycyjnie przekazywanych przesyłek – datą doręczenia jest dzień, w którym dana osoba pobierze plik z eSkrzynki. Jeśli tego nie zrobi w ciągu dwóch tygodni, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu korespondencji.

Co ciekawe, nawet jeżeli ktoś aktywuje tę usługę, i tak po miesiącu otrzyma papierową wersję przesyłki (już normalnie do skrzynki, bez konieczności podpisywania potwierdzenia odbioru), o ile wcześniej odebrał ją w formie cyfrowej (w przeciwnym wypadku wróci ona do adresata z odpowiednią adnotacją). Do eSkrzynki nie zostaną jednak przekazane pisma z sądów i trybunałów, organów ścigania czy komorników sądowych. Może do niej natomiast trafić korespondencja z m.in. z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jak założyć eSkrzynkę i czy warto to zrobić?

Aby zacząć korzystać z nowej usługi, należy przejść do portalu gov.pl i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. W kolejnych krokach trzeba podać adres e-mail i numer telefonu oraz adres stałego zameldowania na pobyt stały. Na skrzynkę mejlową wysłane zostaną dane do pierwszego logowania do eSkrzynki – teraz wystarczy ją aktywować i to wszystko.

Jak mówi Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. rozwoju, usługa to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa, lecz wiele osób i tak może czuć się nieswojo, że ktoś czyta ich korespondencję (nie wierzę bowiem, że osoby, które będą je skanować, nie zerkną sobie – z natury jesteśmy wścibscy). I chociaż eSkrzynka niewątpliwie może okazać się wygodna, to Poczta Polska od dawna oferuje usługę „Polecony do skrzynki”, dzięki której tego typu listy od razu trafią do skrzynki (wystarczy wypełnić wniosek na poczcie lub online; w drugim przypadku i tak trzeba jednak potwierdzić swoją tożsamość w placówce).

eSkrzynka ma tę zaletę, że nikt z domowników nie zajrzy do korespondencji kierowanej do danej osoby, lecz w dużej części przypadków zrobi to ktoś zupełnie obcy. No chyba, że będzie ich tak dużo, że pracownikom Poczty Polskiej zabraknie na to czasu. Usługa ma być dostępna dla klientów tylko do 30 września 2020 roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Poczta Polska