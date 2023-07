Nokia zrobiła kolorowe etui i sprzedaje stary tablet jako super sprzęt dla dzieci

Nokia wprowadza na rynek nową wersję swojego tabletu T10, tym razem skierowaną do dzieci. Nowa wersja Kids Edition jest dodatkowo wyposażona w kolorowe etui, które ma chronić urządzenie przed upadkami. Ale czy dodanie kolorowego etui do starego tabletu czyni go super sprzętem dla dzieci?

Co oferuje tablet Nokia T10?

Tablet Nokia T10 został wprowadzony na indyjski rynek w 2022 roku. Nie jest to oczywiście urządzenie, które oferuje specyfikację techniczną o najwyższej wydajności, ale podstawowy, tani tablet. Co dokładnie ma do zaoferowania swoim użytkownikom?

Producent wyposażył tablet w 8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD (800 x 1280 pikseli). Urządzenie napędza procesor Unisoc T606, który współpracuje z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć do 512 GB za pomocą karty microSD. Tablet działa na systemie Android 12, ale producent obiecuje 2 aktualizacje systemu.

„Nowość” Nokii ma również na swoim pokładzie 8 Mpix tylny aparat, 2 Mpix kamerkę do selfie, głośniki stereo oraz port audio jack 3,5 mm. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5250 mAh, co według producenta zapewnia całodniową pracę na jednym ładowaniu. Bateria w urządzeniu wspiera jednak ładowanie przewodowe o mocy zaledwie 10 W.

tablet Nokia T10 Kids Edition (źródło: Nokia)

Stary sprzęt w kolorowym opakowaniu = super tablet dla dziecka?

W wersji przeznaczonej dla dzieci nie znajdziemy wielkich zmian sprzętowych. Można jedynie przeczytać, że tablet ma domyślnie wgarną aplikację Google Kids Space oraz Google Family Link, która pozwala rodzicom kontrolować czas korzystania ze sprzętu przez dziecko.

Największą i można powiedzieć, że jedyną istotną zmianą jest fakt, że Kids Edition tabletu Nokia T10 zyskała kolorowe etui wykonane z poliwęglanu, które mają chronić urządzenie przed upadkami. Etui wyposażone jest również uchwyt, który ma zmniejszyć ryzyko przypadkowego upuszczenia tabletu. Dodatek występuje w 3 wersjach kolorystycznych: zielony i cyjan, żółty i cyjan oraz pomarańczowy i czerwony.

Nokia T10 Kids Edition ma trafić zarówno na rynek amerykański jak i europejski. Jego cena w oficjalnym sklepie internetowym producenta to 149 dolarów za tablet (~600 złotych) oraz 39,99 dolarów (~160 złotych) za kolorowe etui. Kupując jednak obie te rzeczy w zestawie, można liczyć na rabat całych 10 dolarów.