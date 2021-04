Pikachu nigdy nie był tak fotogeniczny. Mamy wideo z gry New Pokémon Snap!

O New Pokémon Snap przez długi czas wiedzieliśmy bardzo niewiele, nie mówiąc już o dacie premiery gry. The Pokemon Company odkryło jednak przed nami kilka tajemnic – w bardzo przystępnej formie filmu.

New Pokémon Snap – wielki powrót

Tylko najstarsi górale pamiętają, że w 1999 roku na Nintendo 64 zadebiutowała gra Pokémon Snap – jeden z najbardziej odstresowujących tytułów z uniwersum Pokemonów, jakie kiedykolwiek zostały wydane przez japońskich twórców. Całe pokolenia oczekiwały na sequel, ale przez długie lata nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek on powstanie.

Po pierwszej zapowiedzi New Pokémon Snap w czerwcu 2020 roku, wyobraźnia graczy zapłonęła na nowo. Tym razem otrzymaliśmy kilka dodatkowych szczegółów związanych z tą produkcją oraz nareszcie podano datę premiery – 30 kwietnia 2021 roku!

Pokemon nie chce wyjść z kryjówki? Rzuć mu Fluffruit

Rób stworkom zdjęcia, nie rzucaj pokéballi

Celem New Pokémon Snap nie będzie zostanie najlepszym trenerem Pokemonów, tak jak w niezliczonych produkcjach o tych stworkach z poprzednich lat. Wcielimy się w rolę prawdziwego miłośnika przyrody – kogoś, kto będzie chciał utrwalić piękno Pokemonów na kliszy aparatu fotograficznego. Zwiastun rozgrywki zdradza, że będziemy poruszać się po regionie Lental i spotkamy charakterystyczne dla niego gatunki Pokemonów.

Nie będziemy wyposażeni jedynie w aparat – do naszej dyspozycji będą także owoce Fluffruit, przypominające jabłka. Będą pełnić one rolę przynęty – dzięki nim zdobędziemy ładniejsze kadry. Oprócz tego, w kierunku Pokemona będzie dało się rzucić kulami Illumina, uzupełniającymi „energię życiową” stworka czy odblokowującym dodatkowe interakcje, a może nawet skłonić go do zatańczenia. Dysponować będziemy także narzędziem do skanowania, które pomoże wychwycić ukryte przed nami detale.

Im więcej tajemnic w danym regionie mapy będziemy odkrywać, tym więcej nowych Pokemonów dostrzeżemy, co będzie dodatkowym motywatorem do poszukiwań.

Cóż, czekamy, jak gra będzie się prezentować na Nintendo Switch – jak zwykle w grach The Pokemon Company widzimy sporo uproszczeń graficznych, ale mamy nadzieję, że zróżnicowane zachowania Pokemonów wyrównają ewentualne niedociągnięcia graficzne. W końcu pierwszy Pokémon Snap z 1999 roku też nie mógł pochwalić się fotorealistyczną grafiką, a wielu pamięta o tej grze do dziś!