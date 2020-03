Netflix odświeża listę kompatybilnych urządzeń, dominuje Samsung

Netflix, ulubiony serwis streamingowy wszystkich kinomaniaków i pochłaniaczy seriali, co jakiś czas aktualizuje listę kompatybilnych urządzeń. Obecność na niej wskazuje, że na danym sprzęcie można oglądać materiały dostępne w serwisie w jakości HD. Odrębna lista funkcjonuje dla standardu HDR10. Obie zostały zaktualizowane, a najwięcej nowości pochodzi z portfolio Samsunga.

Obecność danego urządzenia na liście oznacza, że decydując się na jego zakup jesteśmy pewni co do jego zgodności z wymaganiami Netfliksa. Brak obecności na liście nie oznacza jednak, że na danym smartfonie czy tablecie nie da się oglądać treści serwisu w jakości HD. Dla przykładu Samsung Galaxy Note 10+, który ujęty został dopiero w najnowszym zestawieniu, nigdy nie miał problemów z Netfliksem.

Okazją do aktualizacji listy było rozpoczęcie sprzedaży smartfonów z linii Galaxy S20, które zameldowały się na niej w komplecie, a wraz z nimi dużo innych produktów Samsunga. Poza nimi na lista nowości prezentuje się następująco:

Netflix HD – smartfony:

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Netflix HD – tablety:

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Netflix HD – SoC:

MediaTek MT6768

MediaTek MT6769

MediaTek MT6779

MediaTek MT6785

Qualcomm Snapdragon 865

Samsung Exynos 980

Netflix HDR10 – smartfony:

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 II

TCL 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Na liście mamy więc nowości Samsunga, Sony, Xiaomi i TCL (ten ostatni nawet nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany). Co od razu rzuca się w oczy, to brak nowości od Huawei, co oznacza, że raczej nie można liczyć na pojawienie się Netfliksa w sklepie AppGallery w najbliższym czasie.

Pozostałe istotne nowości pojawiły się właściwie w komplecie, także subskrybenci Netfliksa mogą śmiało szturmować sklepy i zmieniać dotychczasowe urządzenia na tegoroczne hity.

Źródło: Netflix przez Android Police