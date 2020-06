Najszybsi operatorzy mobilni w maju: sieci T-Mobile i Orange szły łeb w łeb

Najpewniej jeśli chodzi o szybkość internetu mobilnego, najbardziej interesuje nas to, jak dany operator radzi sobie w naszej okolicy, a nie w całej Polsce. Niemniej, gdybyśmy byli ciekawi, co mówią statystyki – oto są, za miesiąc maj.

Pomiary szybkości internetu mobilnego

RFBenchmark zbiera dane od osób mających zainstalowaną specjalną aplikację. Na bazie wykonanych przez nią pomiarów, można wyciągnąć wnioski na temat średnich prędkości internetu, dostępnych u poszczególnych operatorów działających na terenie całego kraju. W maju wykonano 105651 pomiarów, co umożliwiło przygotowanie poniższych wniosków.

Większość testów wykonano w zasięgu sieci 4G (ok. 89%), a resztę głównie w sieci 3G (11%). 2G to śladowe ilości danych – 0,08%. Najchętniej aplikację uruchamiali użytkownicy logujący się do sieci Play i Orange. Klientów Plusa i T-Mobile było nieco mniej.

Najszybsze sieci mobilne w Polsce

W kategorii średniej szybkości pobierania danych króluje T-Mobile (25,92 Mb/s), nieznacznie wyprzedzając Orange (25,57 Mb/s). Trzecie i czwarte miejsce należą do Play (23,44 Mb/s) i Plusa (21,85 Mb/s).

Jeśli chodzi o średnią szybkość wysyłania danych, najlepiej wypadli Pomarańczowi (12,64 Mb/s). Nieco gorzej poradził sobie Play (12,06 Mb/s). Podobne wyniki odnotowali Plus (11,52 Mb/s) i T-Mobile (11,23 Mb/s).

Najniższą wartość ping udało się osiągnąć Magentowym (35,26 ms). Widocznie słabiej działało to w Orange (38,99 ms) i Play (39,6 ms). Najwyższe pingi pojawiły się w Plusie (43,27 ms).

Co prawda suche cyferki rzadko kiedy decydują o tym, którego operatora mobilnego wybierzemy na tego serwującego nam usługi, ale czasem i wiedza bezużyteczna bywa przydatna, więc nigdy nie wiadomo ;)

źródło: rfbenchmark.eu