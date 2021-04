AWARIA W MULTIMEDIA. Nie działa internet

Korzystasz z internetu stacjonarnego, którego dostawcą jest Multimedia Polska? Jeśli zaobserwowałeś problemy z dostępem do sieci, to niestety nie tylko Ty. Trwa bowiem ogólnopolska awaria, która dotknęła ogromną ilość osób.

Awaria w Multimedia Polska. Nie działa internet

Pierwsze zgłoszenia o braku dostępu do internetu, dostarczanego przez Multimedia Polska, zaczęły pojawiać się w serwisie Downdetector już przed godziną 15:00. Niestety, wygląda na to, że nie jest to tylko chwilowa awaria, ponieważ kolejne zgłoszenia spływają w lawinowym tempie – na tę chwilę jest ich już kilka tysięcy.

Multimedia Polska nie informuje na swoich profilach w social mediach o awarii – firma prawdopodobnie uwija się jak może, żeby jak najszybciej ją usunąć i przywrócić dostęp do internetu wszystkim użytkownikom.

W komentarzach pod ostatnim postem szybko przybywa komentarzy sfrustrowanych użytkowników, którzy nie mogą korzystać z sieci. A jako że jest środek dnia, niektórzy potrzebują go do pracy, a inni do nauki.

Jeden z użytkowników Facebooka napisał, że „dotknięty jest najwyraźniej głównie DNS” i w jego przypadku pomogła ręczna „zmiana DNS na routerze z domyślnego multimedii na 8.8.8.8 (DNS od google)”. Jak jednak pisze inna osoba, nie u wszystkich klientów jest to możliwe.

Pojawiają się też pytania o rekompensatę za brak dostępu do internetu. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy Multimedia Polska postąpi podobnie jak Vectra, która zwróciła klientom troszkę pieniędzy za niedawną awarię (zostały one rozliczone jako korekta i odliczone od kolejnej faktury).