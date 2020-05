Motorola One Fusion+: znamy specyfikację, prezentacja już w czerwcu

Motorola One Fusion+ to smartfon, który mimo, że nie jest typowym flagowcem, zapowiada się na bardzo interesującą propozycję, która będzie w stanie sprostać wymaganiom nawet bardziej wymagających użytkowników. Do jego oficjalnej prezentacji pozostało już niewiele czasu, a do sieci właśnie trafiła większość informacji dotyczących specyfikacji technicznej urządzenia.

Nie flagowo, ale wciąż bardzo solidnie

Opublikowana na stronie XDA Developers specyfikacja Motoroli One Fusion+ pozwala przewidywać, że będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym urządzeniem. Za jej wydajność odpowiada SoC Qualcomm Snapdragon 730 oraz 4 albo 6 GB pamięci operacyjnej. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji 64 albo 128 GB pamięci na dane – w zależności od wybranego wariantu. Motorola One Fusion+ będzie miała wyświetlacz o przekątnej 6,53 cali i rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), baterię o pojemności 5000 mAh oraz najnowszą dostępną wersję systemu operacyjnego – Android 10.

Za możliwości fotograficzne odpowiadał będzie główny obiektyw z matrycą ISOCELL Bright GW1 o rozdzielczości 64 megapikseli, produkcji Samsunga. Towarzyszyć mu będzie, najprawdopodobniej, trzy obiektywy pomocnicze.

Na opublikowanej grafice przedstawiającej smartfon nie znajdziemy żadnego wcięcia ani otworu w ekranie. Może to oznaczać, że najnowszy smartfon Motoroli będzie wyposażony w przednią kamerkę wysuwaną z obudowy, ale równie dobrze zaprezentowana grafika może po prostu nie uwzględniać aparatu do selfie. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już niedługo.

Prezentacja lada dzień

Zgodnie z publikacją, Motorola One Fusion+ zostanie zaprezentowana już w czerwcu i trafi do sprzedaży na wielu światowych rynkach, w tym europejskim. Oprócz wersji z plusem, w sprzedaży pojawi się wersja podstawowa. Motorola One Fusion będzie dysponowała nieco słabszymi parametrami: ekranem o rozdzielczości HD+, Snapdragonem 710 oraz aparatem o rozdzielczości 48 megapikseli. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dostępność modelu podstawowego będzie mocno ograniczona terytorialnie do Brazylii i krajów Ameryki Łacińskiej i niektórych państw w Azji.

Motorola One Fusion+, jeśli tylko będzie odpowiednio atrakcyjnie wyceniona, zapowiada się na murowanego kandydata do rynkowego sukcesu. Jeśli informacje o braku udziwnień w ekranie potwierdzą się, grono chętnych może być jeszcze większe.

Źródło: XDA Developers