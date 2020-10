Motorola zdecydowała się w pierwszej kolejności zaprezentować model Moto G 5G Plus. Dopisek „Plus” sugerował, że na rynku pojawi się również wersja bez niego. Właśnie dostaliśmy argument, aby uznać to za duże prawdopodobieństwo, bowiem na horyzoncie ujawnił się smartfon, który może zadebiutować na rynku jako Motorola Moto G 5G.

Motorola Moto G 5G Plus była pierwszym smartfonem z serii Moto G, który obsługuje sieć piątej generacji. Oprócz niej, funkcję tę oferują jeszcze Motorola Edge i Motorola Edge+ oraz Motorola RAZR 5G. Wkrótce do tego grona dołączy kolejny model ze średniej półki.

To może być Motorola Moto G 5G. Co zaoferuje?

Motorola Moto G 5G Plus zwraca na siebie uwagę przede wszystkim za sprawą ogromnego wyświetlacza o przekątnej 6,8 cala z dwoma otworami na aparaty w lewym górnym rogu. W modelu Moto G 5G producent zdecydował się na coś mniej oryginalnego, a mianowicie na okrągły otwór w środkowej części ekranu.

Nie wiemy, jaką przekątną ma wyświetlacz w nadchodzącym smartfonie, ale wiadomo, że jest to matryca AMOLED o o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, co przekłada się na proporcje 20:9. Dla porównania, ekran w Moto G 5G Plus ma rozdzielczość 2520×1080 pikseli i proporcje 21:9.

Specyfikacja Motorola Moto G 5G ma obejmować również procesor Qualcomm Snapdragon 765 ze zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52 oraz 128 GB pamięci flash typu UFS 2.1. Prawdopodobnie nie zabraknie też slotu na kartę microSD.

Na tyle smartfona mają natomiast znaleźć się cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix, a całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh.

Źródło podaje, że model ten nosi oznaczenie kodowe „kiev” (Kijów) i będzie dostępny na globalnym rynku, co daje nadzieję, że trafi również do Polski. Na razie nie wiemy jednak, kiedy oficjalnie zadebiutuje – Motorola jeszcze nie zapowiedziała premiery nowego smartfona, ale można się spodziewać, że zrobi to już wkrótce.