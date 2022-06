Motorola edge 30 – kiedy „lekki cienias” to nie obelga

Akcja partnerska

Wiele firm próbuje nas przyciągnąć do swoich urządzeń czymś wyjątkowym. Czasami chodzi o zastosowany układ mobilny, innym razem dostajemy wyjątkowy aparat. Sposobem Motoroli w modelu edge 30 jest natomiast… waga. Ale nie tylko!

Kamienie milowe Motoroli

Pierwsze urządzenie, które spopularyzowało telefony komórkowe z klapką w latach 90., czyli Motorola StarTAC, sprzedawano w czasach, kiedy te telefony dopiero zaczęły osiągać prawdziwie mobilne rozmiary. Wcześniejsze dokonania można by śmiało pomylić w ciemnym pomieszczeniu z cegłówką.

Dziewiętnaście milimetrów za niecałe 10 lat miało wciąż być przybliżoną grubością urządzenia – ale nie dla marki Motorola. W 2004 roku firma wypuszcza bowiem najpopularniejszy telefon z klapką w historii – model RAZR V3. Na tle konkurencji o klasycznej budowie, mierzący niecałe 14 milimetrów RAZR V3 zachwycał smukłą sylwetką. Dziś Motorola ponownie chce nas oczarować szczupłym urządzeniem.

W 2022 roku większość producentów smartfonów jest w stanie pomieścić wszystkie swoje podzespoły w obudowach, których grubość mieści się pomiędzy 7 a 8 milimetrami. Kilku urządzeniom udało się zejść poniżej tej bariery. Motorola edge 30 przebija jednak wszystkich w tej kategorii – oficjalne wymiary telefonu to 159,38 x 74,236 x 6,79 milimetrów. Oznacza to, że edge 30 jest najsmuklejszym smartfonem z łącznością 5G. Czy taka grubość wpływa na wrażenia korzystania z urządzenia?

Smukły smartfon tylko wymiarowo

Jako osoba, która testowała motorola edge 30 przez kilka tygodni, mogę powiedzieć z niekrytą szczerością, że rozmiar edge 30 był jedną z rzeczy, która stale wprawiała mnie w podziw. Obracając urządzenie w dłoniach okazuje się, że niepotrzebny jest tu zagięty po bokach ekran czy design podkreślający jego smukłą sylwetkę – on po prostu jest szczupły, bez żadnych optycznych zagrywek. Dzięki temu osoby o drobnych dłoniach będą w stanie korzystać z urządzenia o 6,5-calowym ekranie i nie czuć się ograniczanymi przez grubość obudowy.

Podobnie jest w kwestii, która w rozmowie o wymiarach smartfona nie przychodzi wam od razu do głowy. Pozbawiona dodatkowych etui Motorola edge 30 zmieści się wszędzie. W końcu prawie wszyscy nosimy smartfony w kieszeniach spodni, a im grubsze urządzenie, tym bardziej je rozpycha.

Wiedząc co nieco na temat mody, mogę wam zdradzić, że im grubsze i cięższe rzeczy chowamy po kieszeniach, tym bardziej niszczymy nasze dżinsy i szorty. Dzięki wymiarom edge 30, kupując spodnie bardziej przylegające do ciała nie musicie od razu szukać plecaka lub torebki – smartfon wyląduje w kieszeni i możliwe że zapomnicie, że on tam się znajduje.

Oczywiście, w wymiarach producenci pomijają grubość smartfonów wraz z wyspą aparatów. Powiedzmy sobie jednak szczerze – nikt w tamtym miejscu nie trzyma smartfona na co dzień. Nie ma więc znaczenia, czy sekcja z obiektywami dodałaby do wymiarów urządzenia jeden czy dwa milimetry, lub czy korzystacie ochronnego etui – motorola edge 30 w codziennym użytkowaniu nie raz zaskoczy was swoimi wymiarami.

Motorola Edge 30

Motorola edge 30 – 5G w parze ze smukłą sylwetką

Nowe technologie, a do takiej należy łączność 5G, zawsze stawia nowe wyzwania. W przypadku łączności bezprzewodowej wystarczy nieprawidłowo zamontować anteny, a afera z tym, jak trzymać urządzenie, gotowa. Dlatego tym bardziej należą się brawa dla marki Motorola, że udało jej się skonstruować tak smukły smartfon nie idąc na kompromisy względem zastosowanych standardów łączności.

Co ciekawe, motorola edge 30 zadziwia jeszcze jednym parametrem – wagą. 155 gramów to naprawdę rzadkość we współczesnych smartfonach. Choć slogany reklamowe nie mogą wspominać o „najsmuklejszym i najlżejszym smartfonie z 5G”, biorąc pod uwagę oba parametry, producent zaserwował nam urządzenie, które wygląda tak, jakby pochodziło z przyszłości.

Kto wie może za kilka lat flagowy sprzęt to będzie nie tylko mocny procesor i gigantyczny ekran, ale też niewielka grubość i masa.

Motorola edge 30 kosztuje 2199 złotych, co stanowi dość ciekawą wycenę, biorąc pod uwagę oferowane parametry. A znajdziemy tu przede wszystkim Snapdragona 788G+ 5G, ekran AMOLED 6,5” 2400×1080 pikseli o częstotliwości odświeżania 144 Hz, 128 GB pamięci czy 8 GB RAM.

Dodatkowo Motorola zapowiada wsparcie dla systemu (na start Android 12) w postaci dwóch dużych aktualizacji oraz trzy lata gwarantowanych poprawek bezpieczeństwa (raz na dwa miesiące).

