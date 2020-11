Jeszcze w tym miesiącu Moonlighter pojawi się na urządzeniach mobilnych z iOS!

Tytuł mojej zeszłorocznej recenzji Moonlightera nadal jest jak najbardziej aktualny – dzieło Digital Sun Games to z pewnością jedna z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat. Cieszy mnie więc, że już za parę dni będzie się mogło o tym przekonać jeszcze więcej graczy.

Moonlighter zmierza na urządzenia mobilne!

Uwielbiam gry typu roguelike – na przykład w takim The Binding of Isaac spędziłem już łącznie ponad tysiąc godzin, co jak na mnie jest liczbą chyba rekordową. Nic więc dziwnego, że do gustu przypadł mi również Moonlighter, którego można skategoryzować właśnie jako roguelike, gdzie ogromny nacisk położono na aspekt ekonomiczny.

W grze wcielamy się w Willa, który prowadzi swój własny sklep w małym miasteczku. To jednak nie jest jego jedyne zajęcie, ponieważ lwią część rozgrywki spędzimy w tajemniczych podziemiach, gdzie znajdziemy przedmioty, które później wylądują właśnie w naszym sklepie.

Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem na całym świecie, a w mojej recenzji zdobyła również bardzo wysoką (i w pełni zasłużoną) ocenę. Teraz Moonlighter zmierza na urządzenia mobilne.

Tyle słowem przypomnienia, mnie jednak znacznie bardziej interesuje to, jak Moonlightera przystosowano pod ekrany dotykowe. Bądź co bądź, jest to dość dynamiczna gra, w której precyzja w sterowaniu odgrywała znaczącą rolę na konsolach i PC – a jak każdy gracz wie, sterowanie dotykowe często w takich produkcjach się po prostu nie sprawdza.

Twórcy zapewniają jednak, że są świadomi ograniczeń nowej platformy i opracowali bardzo wygodny system sterowania, kompletnie nowy interfejs i przeprojektowali lekko rozgrywkę. Jestem więc bardzo ciekaw finalnego efektu.





Moonlighter w wersji na iOS będzie dostępny w sklepie App Store już od 19 listopada w cenie 17 dolarów. Gra jest kompatybilna z urządzeniami od iPhone 7 wzwyż.

Moonlighter zadebiutował 29 maja 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kilka miesięcy później, 5 listopada, swoją premierę miała wersja na konsolę Nintendo Switch. Teraz przyszła więc pora na wersję dla sprzętów z systemem iOS. Najpewniej w najbliższym czasie możemy spodziewać się również portu gry na smartfony i tablety z Androidem.

