Ministerstwo chce wydać prawie 900 mln złotych na cyfryzację urzędów

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że przeznaczy prawie 900 mln złotych na rozwój e-usług publicznych. Inwestycja ma na celu poprawę dostępności cyfrowych narzędzi, co ułatwi mieszkańcom Polski kontakt z urzędami i przyspieszy załatwianie wielu spraw bez konieczności osobistej wizyty.

Ministerstwo Cyfryzacji ma wielkie plany

Ministerstwo Cyfryzacji planuje przyspieszyć transformację cyfrową polskich urzędów, przeznaczając na ten cel aż 978 mln złotych w ramach programu „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Zakłada się, że zostaną stworzone nowe e-usługi oraz rozbudowane już istniejące rozwiązania cyfrowe, aby jeszcze bardziej ułatwić obywatelom kontakt z administracją. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki administracji rządowej i podległe im instytucje, sądy, jednostki prokuratury oraz samorządy zawodowe.

W oświadczeniu na stronie resortu cyfryzacji podkreślono, że głównym celem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska, które umożliwi mieszkańcom wygodne i szybkie załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Projekt przewiduje m.in. rozwój systemów do składania wniosków online, cyfryzację zaplecza administracji czy optymalizację procesów w relacji z obywatelami i przedsiębiorcami. Dzięki temu użytkownicy będą mieli dostęp do kluczowych narzędzi z poziomu jednej aplikacji lub strony internetowej, co skróci czas oczekiwania na decyzje administracyjne i zminimalizuje liczbę dokumentów papierowych. Dodatkowym elementem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, co jest szczególnie istotne w kontekście ochrony danych osobowych i poufnych informacji.

Polacy polubili załatwianie spraw online

W oświadczeniu ministerstwa zaznaczono, że projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi dostępne online, zwłaszcza w kontekście doświadczeń związanych z pandemią. Nowoczesne rozwiązania mają na celu zapewnienie spójnego i intuicyjnego interfejsu dla użytkowników, a także wsparcie cyfrowe dla pracowników urzędów. Inwestycje obejmą zakup nowych technologii, oprogramowania oraz rozwój infrastruktury informatycznej, co pozwoli na płynne funkcjonowanie systemu, niezależnie od liczby jednocześnie przetwarzanych zgłoszeń.

Warto dodać, że dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 udało się zrealizować 56 projektów, tworząc aż 233 e-usługi.