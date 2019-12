Rejestracja nowego użytkownika w Messengerze bez konta na Facebooku nie jest już możliwa

Jeśli nie korzystałeś dotąd z Messengera, a chciałbyś zacząć, to najpierw będziesz musiał założyć konto na Facebooku.

W 2015 roku Facebook, który jest właścicielem Messengera, zaczął pozwalać nowym użytkownikom komunikatora na rejestrowanie się w aplikacji przy użyciu numeru telefonu. Konto w serwisie społecznościowym nie było do tego potrzebne, co na pewno podobało się tym, którzy nie chcieli czuć się przywiązani do portalu Marka Zuckerberga. Cóż, okazuje się, że zasady wracają do tych sprzed lat.

Musisz mieć konto na Facebooku, żeby korzystać z Messengera

Wpis dotyczący zasad korzystania z Messengera na stronie Centrum pomocy został zmieniony. Obecnie wyraźnie stanowi, że posiadanie konta na Facebooku jest konieczne do zalogowania się do komunikatora. Firma potwierdziła tę modyfikację zasad informując, że „zdecydowana większość osób korzystających z Messengera loguje się także w Facebooku”, i że wynikają one z uproszczeniu tego procesu.

Rzecznik prasowy firmy podkreślił, że rzecz dotyczy osób „nowych w Messengerze”, a więc osoby, które w ostatnich latach zaczęły korzystać z komunikatora bez tworzenia konta na Facebooku, nie muszą nic robić.

Być może jest to krok w kierunku integracji komunikatorów Facebooka, która obejmowałaby Messegera, Instagrama i WhatsAppa. Zwłaszcza użytkownicy tej ostatniej aplikacji wyrażają zaniepokojenie, zastanawiając się, czy po takim połączeniu bezpieczeństwo i poziom prywatności rozmów spadnie. Na pewno nie byłby to pożądany efekt, nawet jeśli dzięki integracji szybkość działania tych aplikacji miałaby wzrosnąć.

źródło: Facebook, VentureBeat przez Engadget