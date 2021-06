Oglądaj mecze EURO 2020 w 4K bez dodatkowych opłat w otwartym oknie Vectry

Dla szanującego się fana piłki nożnej, rozgrywki UEFA EURO 2020 to świętość. Tym bardziej nie zadowoli się on oglądaniem meczy w podrzędnej jakości. Szczęśliwie, Vectra ogłosiła, że udostępni swoim abonentom kanał TVP 4K – bez żadnej dopłaty.

Jak mecz, to tylko w 4K

Z takiego założenia najwyraźniej wychodzą właściciele Vectry, którzy postanowili, że miło będzie, jeśli klienci operatora będą mieli dostęp do meczów transmitowanych w rozdzielczości 4K. Oczywiście tylko wybrane kanały nadają sygnał takiej jakości, między innymi TVP 4K. I to właśnie ten kanał został otwarty dla posiadaczy pakietów telewizyjnych w Vectrze.

Stacja TVP 4K będzie dostępna dla korzystających z pakietów: Stalowego, Srebrnego, Złotego, Platynowego oraz Super Film & Sport. Dostęp do niej został już otwarty, a darmowe okienko zamknie się 11 sierpnia. Kanał znajdziemy na pozycji numer 222, jeśli tylko korzystamy z dekodera TV Smart 4K z Android TV lub 4K PVR 3770CFX udostępnionego w 2019 roku. A wszystko to bez żadnych dodatkowych opłat – mecze w Ultra HD na nas czekają!

„Otwarte okno” nie tylko dla Ultra HD

Jeśli nie mamy telewizora 4K, to nic straconego. Rozgrywki EURO 2020 będzie można śledzić także na kanale TVP Sport HD, który od 11 czerwca do 11 sierpnia udostępniony zostanie klientom korzystającym z pakietów Stalowego, Srebrnego, Złotego, Platynowego i Super Film & Sport w ramach „otwartego okna”.

Oczywiście spotkania można śledzić także na kanałach TVP 1 HD i TVP 2 HD, dostępnych w Vectrze we wszystkich pakietach telewizyjnych, w tym w usłudze smart TV.

Uzyskać dostęp do kanałów w jakości 4K mogą także klienci Multimedia Polska, ale w tym celu muszą wybrać ofertę Vectry. By to zrobić, powinni skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 601 601 601 lub udać się do jednego z salonów firmowych Vectry.