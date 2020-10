Mario Kart Live: Home Circuit znienawidzone przez koty

Mario Kart Live: Home Circuit to kolejny nowatorski tytuł i w zasadzie zestaw od Nintendo, z którego użyciem możemy przekształcić swój dom w tor wyścigowy. W zapowiedzi gry mogliśmy przyjrzeć się radosnej i dobrze bawiącej się przy tym rodzinie, ale ktoś zapomniał, że jej członkami bywają również zwierzęta– Koty już tę grę znienawidziły.

W 2018 roku mieliśmy okazję złożyć sobie wędkę albo stworzyć pianino – w zupełności funkcjonalne, a to dzięki Nintendo Labo. To naturalnie nie wszystkie z dostępnych możliwości, które wynagradzały naszą cierpliwość i kreatywność.

Generalnie Nintendo kojarzę już tylko z postępem, co dla wielu może wydać się co najmniej głupie, zwłaszcza gdybym miał powtarzać to przy konsolach następnej generacji. Ale przenośne oraz stacjonarne Nintendo Switch to jeden z najlepszych dla mnie tego typu sprzętów, z jakimi miałem do czynienia. I to samo mogę powtórzyć przy grach ekskluzywnych. Bo opowiadaniami Sony, w których czasem mam wrażenie, że największą różnicą jest setting – jestem znudzony.

Mario Kart Live: Home Circuit w akcji

Mario Kart Live: Home Circuit to zestaw, w którym znajdują się bramki i samochodzik, którym z kolei będziemy zdalnie sterować za pomocą konsoli Nintendo Switch. Wspomniane bramki wystarczy dowolnie rozstawić, żeby utworzyć tor wyścigowy. I możemy zrobić to naprawdę w każdym miejscu. Do uatrakcyjnienia wyścigu możemy skorzystać z każdego przedmiotu znajdującego się w domu.

W tym przypadku będzie to akurat coś żywszego, a mianowicie kot. Jeden z graczy, wcześniej recenzując ten zestaw na swoim kanale, nagrał fragment zabawy ze swoim kotem. Chociaż w rzeczywistości ciężko to nazwać zabawą. Zwierzę ewidentnie doświadcza traumy, nie wie co się dzieje. On – widzi niecodzienną zabawkę Pana, my – obraz z konsoli i kota, którego obecność przeszkadza na torze.

Ale kot to pewnie tylko początek. Wyobrażam sobie, że w przyszłości Mario Kart Live: Home Circuit dostarczy nam dużo więcej podobnych filmików i memów.

Mario Kart Live: Home Circuit miało premierę 16 października 2020 roku na konsoli Nintendo Switch.

