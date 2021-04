Tęskniliśmy za tym. Kompas wraca do aplikacji Map Google na Androidzie

Być może pamiętamy, że kiedyś w aplikacji Map Google na Androida dostępny był mały widżet kompasu. Twórcy apki wracają do tego pomysłu!

Powrót kompasu marnotrawnego

Widżet kompasu w aplikacji Map Google na Androida był czymś, z czego często korzystałem podczas orientowania się w terenie. Obraz map domyślnie obracał się razem z użytkownikiem, gdy ten włączył tryb nawigacji, co w pewnych sytuacjach potrafiło być mylące. Ikona kompasu, niezależnie od tego, czy aplikacja zawsze ukazywała mapę zorientowaną na północ, czy też dostosowaną do pozycji użytkownika, wskazywała kierunki świata. Na początku 2019 roku kompas z Map Google został usunięty, co niezbyt spodobało się społeczności.

Tym bardziej może ucieszyć fakt, że kompas, po dwóch latach nieobecności w aplikacji Map dla Androida, ponownie do niej wróci. Tak wynika z zapowiedzi menedżera społeczności Google na stronie wsparcia producenta.

Zgodnie z ogłoszeniem, kompas pojawi się w aktualizacji Map Google w wersji 10.62, która obecnie wdrażana jest na całym świecie. Nie powinno minąć dużo czasu, a użytkownicy smartfonów z Androidem będą mogli znów z niego korzystać.

Co ciekawe, kompas nigdy nie zniknął z Map Google przeznaczonych na system iOS. Dla użytkowników iPhone’ów powyższa zmiana jest więc co najmniej dziwna.

Mapy Google coraz lepsze

Takie drobiazgi jak ikonka kompasu, potrafią pozostać niezauważone, ale nie da się przejść obojętnie obok tak dużych zmian, jak tryb ciemny w Mapach Google. To jedno z największych usprawnień w aplikacji od długiego czasu, a szykują się kolejne, na przykład funkcje pozwalające na wytyczanie tras samochodem tak, by pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad węglowy.