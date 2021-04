Maps+ zapewni samochodom General Motors nawigację, nawet jeśli jej wcześniej nie było

General Motors ciągle szuka sposobów na przypodobanie się klientom. Maps+ to nowość, która skierowana jest do osób posiadających już jeden z modeli tego koncernu samochodowego. General Motors ogłosiło wdrożenie wbudowanego w auto systemu nawigacji zintegrowanego z systemem infotainment.

Nawigacja Maps+ integruje się z wbudowanym systemem

Jak podaje General Motors, firma zdecydowała się na wprowadzenie na rynek Maps+, czyli rozwiązania nawigacyjnego w całości opartego na wbudowanym w samochód systemie informacyjno-rozrywkowym. Jest to oddzielny produkt od tego, który jest udostępniany użytkownikom decydującym się na nawigację podczas zakupu pojazdu.

Maps+ (źródło: General Motors)

Maps+ ma bazować na rozwiązaniach Mapbox – platformy lokalizacyjnej dla deweloperów sprzętu i oprogramowania, która dostarcza niezbędne elementy składowe potrzebne do rozpoznawania lokalizacji na żywo w samochodach i aplikacjach mobilnych. Rozwiązanie będzie opierać się o chmurę danych, ale pozycja pojazdu ma być określana przy pomocy wbudowanego w samochód, wcześniej nieaktywnego, modułu GPS. W ten oto sposób pierwotnie gorzej wyposażone modele samochodów zyskają nowe życie.

Rozwiązanie to wydaje się być dość kompleksowe, gdyż będzie nieodłącznym elementem systemu pojazdu. Obecni właściciele kompatybilnych samochodów, które wcześniej nie miały wbudowanej nawigacji, otrzymają aktualizację Maps+ – oferujący spójne doświadczenia połączony ekosystem asystentów głosowych, nawigacji i aplikacji. General Motors tłumaczy:

Wiemy, że klienci chcą łatwej i wygodnej obsługi pojazdu, która z czasem ulega poprawie. Wsłuchaliśmy się więc w opinie klientów i opracowaliśmy produkt, który bezproblemowo współpracuje z naszymi obecnymi systemami informacyjno-rozrywkowymi i zapewnia wysoce spersonalizowane wrażenia, które będą powtarzalne przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Maps+ został opracowany z myślą o potrzebach i preferencjach kierowców, ale jednocześnie firma uwzględniła możliwości sprzętowe ich pojazdów. Właśnie to wydaje się być podstawową zaletą – kierowcy będą mogli obsługiwać Maps+ korzystając z wbudowanego asystenta głosowego Alexa, czy słuchać muzyki z aplikacji dostarczanych wraz z systemem. Jest to możliwe dzięki daleko idącej integracji, za co należy się pochwała dla General Motors – nie sztuką jest stworzyć kolejną, odrębną aplikację, wykluczającą możliwość korzystania z innych funkcji.

Do najważniejszych możliwości Maps+ należy zaliczyć:

integrację pomiędzy aplikacjami: aktywacja poleceń głosowych, spójny interfejs;

personalizację: zarządzanie listą ulubionych lokalizacji, przewidywanie adresu, nowoczesne projekty map z trybem dziennym i nocnym, ustawianie skrótów;

usługi istotne kontekstowo: wyznaczanie tras w oparciu o rzeczywisty ruch, omijanie korków, ostrzeganie o ograniczeniach prędkości i zagrożeniach drogowych, wyznaczanie trasy do pobliskich stacji paliw w sytuacji, kiedy w pojeździe jest mało paliwa.



General Motors jest gotowe na wdrożenie aktualizacji

Firma twierdzi, że nowość została przygotowana z myślą o wybranych modelach z roku 2018 i nowszych pojazdów marki Chevrolet, Buick, GMC i Cadillac, które nie posiadają na liście wyposażenia nawigacji. Już od 30 kwietnia ma rozpocząć się wdrażanie Maps+ do około 900 tysięcy takich pojazdów. Wszystkie uprawnione pojazdy powinny doczekać się aktualizacji nie później, niż do końca 2021 roku.

Maps+ będą oferowane w modelu subskrypcyjnym GM OnStar Connected Services, który zaczyna się od kwoty 15 dolarów miesięcznie. Wydawać by się mogło, że to spora kwota, ale pamiętać należy, że w ramach tych planów subskrypcyjnych wchodzi też szereg dodatkowych funkcji jak rozbudowane możliwości multimedialne, bogatszy zestaw aplikacji, zdalny dostęp do pojazdu czy wgląd w precyzyjne dane diagnostyczne. Jeśli do tego zostanie dorzucona nawigacja, wtedy całość wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie.