Kieszonkowy czytnik e-booków z ekranem 6 cali i małymi ramkami? Fajna sprawa

Czytniki e-booków kojarzyły mi się dotąd z urządzeniami o gabarytach zbliżonych do tabletowych. Onyx Book Poke 2 jest pod tym względem miłą odmianą.

Firma Onyx Boox, zajmująca się produkcją czytników e-booków o różnej charakterystyce, zaprezentowała swój najnowszy projekt: kompaktowy czytnik z ekranem 6 cali, który ma szanse zmieścić się do większych kieszeni.

Wszystkie książki w kieszeni

Onyx Book Poke 2 nie jest pierwszym czytnikiem e-booków, który odznacza się ekranem o przekątnej 6 cali. W gruncie rzeczy taki jest niepisany standard w tej kategorii urządzeń – naprawdę sporo czytników ma wyświetlacz właśnie takiej wielkości. Różnice pojawiają się jednak w grubości ramek i wadze sprzętów. Taki Kindle Paperwhite 4, choć jest uznanym klasykiem i ma sześciocalowy ekran, wygląda już na nieco starszą konstrukcję.

Projektanci Poke 2 chcieli, by ich urządzenie wyróżniało się naprawdę kompaktowymi rozmiarami, co udało się osiągnąć – waży on tylko 150 g, a więc tyle, co przeciętny smartfon.

Ekran to 6-calowy E-Ink Carta, pracujący w rozdzielczości 1448×1072 pikseli. Podświetlenie można regulować barwowo, tak samo jak zdecydujemy o czcionce, jej wielkości, szerokości linii i innych parametrach. W środku działa ośmiordzeniowy procesor z taktowaniem 2.0 GHz.

Oprócz tego sprzęt działa na Androidzie 9.0 Pie, więc na czytnik pobierzemy za pośrednictwem sklepu Google Play ulubione aplikacje do czytania czy słuchania audiobooków. Będzie też można zapoznawać się z artykułami napisanymi w sieci – za łączność odpowiada moduł Wi-Fi. Bateria czytnika o pojemności 1500 mAh ładowana jest za pomocą porty USB-C.

Czytnik można już dostać w przedsprzedaży za 799 zł. Nie powiem, ciekawie byłoby mieć takiego maluszka specjalnie do czytania.

źródło: informacja prasowa