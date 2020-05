Mafia Trilogy – dostaliśmy zwiastun i datę premiery remake’u pierwszej części

Przyznam się, że z całej serii Mafia dobrze wspominam tylko drugą odsłonę. Wiem jednak, że dla wielu graczy najlepszą częścią z całego cyklu jest kultowa już jedynka. Nie zmienia to faktu, że każdy (nawet największy fan) przyzna, że zarówno pierwszą, jak i drugą Mafię „nadgryzł” już nieco ząb czasu – 2K Games postanowiło więc odświeżyć swoje dawne hity i połączyć je w jedną dużą kombinację wraz z „trójką”. Przed wami Mafia Trilogy.

O Mafii Trilogy słyszeliśmy już kilka dni wcześniej, ale to dziś poznaliśmy szczegóły całego zestawu. Bez żadnych zaskoczeń: na cały pakiet będą składać się wszystkie trzy części serii. Czym charakteryzować się będzie każda z gier?

Mafia: Edycja Ostateczna

Zacznijmy od najciekawszego projektu z całej odświeżonej trylogii — pełnego remake’u pierwszej odsłony serii. Mafia: Edycja Ostateczna to stworzona praktycznie od zera nowa wersja legendarnej gry z 2002 roku. Liczyć możemy nie tylko na odświeżenie grafiki, ale także i rozgrywki – twórcy zapowiadają wierne odwzorowanie fabuły, jednak z dodaniem kilku niezbędnych poprawek. Gra wspierać będzie rozdzielczość 4K i HDR.

Mafia: Definitive Edition zadebiutuje na rynku już 28 sierpnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Mafia 2 Edycja Ostateczna i Mafia 3 Edycja Ostateczna

Mafia 2 Edycja Ostateczna to zaś remaster, czyli lekkie ulepszenie grafiki i udźwiękowienia tego już 10-letniego tytułu, bez zmian w rozgrywce. Ponadto dostaniemy również dostęp do wszystkich dodatków. Gra po raz pierwszy zadebiutuje na PlayStation 4 i Xbox One — a wszyscy posiadacze „starej” wersji Mafia 2 na PC, mogą liczyć na bezpłatną aktualizację do Edycji Ostatecznej — gra powinna już teraz znaleźć się na waszych kontach Steam (o ile tam ją kupiliście).

Mafia 3 nie doczekała się żadnego większego odświeżenia, co jakoś szczególnie mnie nie dziwi, bo to w końcu zaledwie kilkuletni tytuł. Edycja Ostateczna w tym wypadku oznacza, że gra uzupełniona jest o wszystkie fabularne DLC i pakiety dodatkowe. Podobnie jak w przypadku Mafii 2, tak samo i posiadacze Mafii 3 mogą liczyć na natychmiastową bezpłatną aktualizację do Edycji Ostatecznej — w tym wypadku na wszystkich platformach.

Wszystkie gry można zakupić osobno lub w formie pakietu Mafia Trilogy — jeśli zdecydujemy się na to drugie już teraz, to od razu dostaniemy dostęp do drugiej i trzeciej odsłony serii. Na Mafia: Edycja Ostateczna poczekać będziemy musieli do 28 sierpnia 2020 roku.

Czekaliście na odświeżoną trylogię Mafii?

