Jaram się jak zapałka – Mafia: Trilogy zapowiedziana! Oficjalna prezentacja już za kilka dni

Choć jestem raczej niedzielnym graczem, to seria Mafia ma specjalne miejsce w moim sercu. Nie nazwałbym się jej zagorzałym fanem, ale czuję do niej sentyment i chętnie wracam do niej myślami (i nie tylko). Ogromnie ucieszyła mnie więc oficjalna zapowiedź Mafia: Trilogy. Publiczna prezentacja już za kilka dni, a tymczasem możecie zobaczyć jej zwiastun.

Mafia to klasyk

Szczerze nie pamiętam, w jaki sposób natknąłem się na grę Mafia z 2002 roku, ale na pewno miało to miejsce przynajmniej kilka lat po premierze, bowiem wówczas miałem zaledwie 11 lat, więc sami rozumiecie, że nawet gdybym chciał w nią zagrać, to i tak bym nie mógł. Kiedy jednak do niej w końcu usiadłem, pochłonęła mnie bez reszty, tym bardziej, że podczas pojedynków dopingował mi brat za plecami. Nie bez problemów udało mi się ją przejść w całości i nawet zapomniałem o niej, aż do chwili, gdy na rynek weszła Mafia II (w 2010 roku).

Nie jestem osobą, która biegnie po nowość do sklepu, kiedy tylko trafi ona do sprzedaży. Mafię II parę lat po premierze sprezentował mi na urodziny brat i byłem nią szczerze zauroczony – grafika znacząco różniła się od wersji z 2002 roku, historia mocno mnie wciągnęła i nawet smutno mi się zrobiło, kiedy ją przeszedłem (początkowo planowałem zagrać w nią ponownie na najtrudniejszym poziomie, jednak ostatecznie Mafia II poszła w odstawkę z braku czasu).

Mafia III wyszła w październiku 2016 roku i sprawiłem ją sobie jako prezent na urodziny niecały rok później. Przeleżała jednak nieograna w szafce prawie trzy lata – zainstalowałem ją dopiero w tym roku i wciąż jestem w trakcie rozgrywki. Niestety, z braku czasu dość opornie mi to idzie, więc proszę bez spojlerów ;)

Muszę chyba jednak wziąć się za Mafię III na poważnie, ponieważ właśnie zapowiedziano Mafia: Trilogy!

Zapowiedź Mafia: Trilogy

Mój redakcyjny Kolega Konrad zauważył niedawno, że profil @mafiagame na Twitterze został reaktywowany – 10 maja pojawił się pierwszy od blisko dwóch lat tweet o treści „Family”. Dzień później opublikowano kolejny („Power”), a wczoraj następny („Respect”). Dziś stało się jasne, co autor miał na myśli – 2K Games podgrzewało atmosferę przed zapowiedzią Mafia: Trilogy, a dziś opublikowano oficjalny teaser:

Na końcu widać publikowane przez ostatnie trzy dni słowa (Family. Power. Respect.), więc wszystko składa się teraz w klarowną całość. 2K Games zapowiedziało też oficjalną prezentację Mafia: Trilogy na 19 maja 2020 roku, czyli na najbliższy wtorek!

Najwięcej emocji wzbudza kwestia pierwszej odsłony Mafii – gracze zastanawiają się bowiem, czy 2K Games zdecydowało się na remaster czy remake. Odpowiedzi na tę chwilę niestety nie znamy, ale na szczęście nie będziemy musieli długo na nią czekać.

A Wy jak zareagowaliście na informacje o wydaniu Mafia: Trilogy? Będziecie zainteresowani? Ja, nie ukrywam, szczerze się tym jaram, głównie z sentymentu, ale jednak.

Źródło: Mafia Game, @shinobi602