macOS Big Sur może zepsuć starsze MacBooki Pro – lepiej wstrzymaj się z aktualizacją

Począwszy od 12 listopada, z serwerów firmy Apple można pobierać aktualizację systemu operacyjnego macOS do wersji nazwanej Big Sur. Choć jest to oficjalna, stabilna wersja oprogramowania, lepiej, by niektórzy posiadacze MacBooków Pro wstrzymali się z aktualizacją.

Zamiast Big Sur – czarny ekran

Użytkownicy MacBooków Pro raportują, że ich komputery uległy uszkodzeniu podczas próby aktualizacji systemu operacyjnego do wersji Big Sur. Podczas przeprowadzania aktualizacji, ekran komputera gaśnie, a urządzenia nie można włączyć ponownie. Komputer nie reaguje nawet na kombinacje klawiszy pozwalające na awaryjne uruchomienie w celu przeprowadzenia świeżej, czystej instalacji systemu macOS.

W praktyce oznacza to, że urządzenie, bez interwencji serwisu, okazuje się być bezużyteczne. Ten sposób postępowania zaleca również, w pierwszych wiadomościach do poszkodowanych klientów, firma Apple. Zgodnie z zaleceniami, powinni oni wysłać swoje komputery do serwisu, celem przeprowadzenia diagnozy i naprawy.

Masz tego MacBooka Pro? Jeszcze nie instaluj Big Sur!

Problemy z aktualizacją do Big Sur dotyczą komputerów MacBook Pro 13 late 2013 (schyłek 2013 roku) i mid 2014 (środek 2014 roku). To zarazem najstarsze komputery Apple, na jakich można zainstalować system macOS Big Sur.

Jeżeli jesteś posiadaczem jednego z tych komputerów, aktualizację do Big Sur odłóż na później. W najbliższym czasie firma Apple powinna oficjalnie odnieść się do występującego problemu i zaproponować rozwiązanie. Przede wszystkim jednak, warto poczekać na udostępnienie takiej wersji systemu, której instalacja będzie w pełni bezpieczna nawet dla starszych komputerów.