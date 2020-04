Lotus Evija – konfigurator samochodu niczym z gry wyścigowej

Lotus Evija, czyli w pełni elektryczny supersamochód z Wielkiej Brytanii, z pewnością zachwyca osiągami. Wyjątkowy jest nawet proces konfiguracji, który może kojarzyć się z wyborem auta w grach wyścigowych.

Imponująca moc i przyspieszenie

Samochody elektryczne to nie tylko niewielkie auta przeznaczone głównie do poruszania się w mieście. Topowe modele Tesli czy Porsche Taycan udowadniają, że pod względem osiągów elektryki mogą mierzyć się z najszybszymi autami wyposażonymi w silniki spalinowe. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na modele stworzone, aby być tymi najszybszymi na rynku – np. Lotus Evija.

Supersamochód Letusa może pochwalić się mocą na poziomie 2000 KM. Generowana jest ona przez cztery silniki elektryczne, po jednym na każde koło. Mamy więc do czynienia z napędem na cztery koła. Ogromna moc i świetna przyczepność pozwalają na sprint do pierwszej setki w czasie poniżej 3 sekund. Co więcej, według zapewnień producenta, wystarczy zaledwie 9 sekund, aby na zegarach wyświetliła się prędkość 300 km/h.

Konfigurator wzorowany na grach wyścigowych

Szczęśliwcy, których stać na wydanie 2 mln dolarów na samochód, mogą zdalnie skonfigurować wymarzony egzemplarz elektrycznego Lotusa, korzystając z jednego z najlepszych narzędzi. Całość wygląda, jakby została wyciągnięta z najnowszej odsłony Forzy czy Gran Turismo.

Owszem, większość firm oferuje konfiguratory online, które pozwalają wybrać każdy element samochodu. Nie zapewniają one jednak wizualnych wrażeń oferowanych przez oprogramowanie Lotusa. Potencjalny klient może obejrzeć dokładny model 3D, a także przyjrzeć się różnych szczegółom, różniącym się zależnie od wybranego wyposażenia.

Co ciekawe, specjalnie zaprojektowane narzędzie powstało z myślą o limitowanym samochodzie. Lotus Evija powstanie bowiem wyłącznie w 130 egzemplarzach. Mimo tego, producent zdecydował się zapewnić rozbudowany konfigurator dla bardziej wymagających klientów.

Po zakończeniu procesu konfiguracji, wybraniu lakieru, wzoru kół, materiałów użytych we wnętrzu i innych elementów, zostanie wygenerowany materiał wideo. Oczywiście każdy film będzie przedstawiał egzemplarz spersonalizowany przez konkretnego użytkownika.

Lotus obiecuje, że w regularnych odstępach czasu każdy klient będzie otrzymywał wyjątkowy prezent. Ponadto, kulminacją całego procesu zakupu będzie ręcznie wykonana książka, zawierająca zdjęcia indywidualnego samochodu z kluczowych momentów montażu. Książka zostanie wręczona wraz z kluczykami do modelu Evija.

źródło: SlashGear, Lotus

