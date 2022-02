MMO Amazonu położyło serwery Steama – premiera Lost Ark

Długo wyczekiwany przez fanów MMORPG moment wreszcie nastał – Lost Ark ujrzał światło dzienne. Po nieudanej premierze New World, Amazon dostał drugą szansę, tym razem dzięki współpracy ze Smilegate. Do Europy trafiła jedna z najpopularniejszych gier w Korei.

Kłopoty Steama i dobra robota Amazonu

Punktualnie o 18:00 Lost Ark miał otworzyć swoje serwery dla graczy, którzy kupili jeden z Founder’s Packów na stronie gry. Premiera odbywała się wyłącznie na Steamie, grę można było pobrać już dzień wcześniej, ale nawet to nie pozwoliło platformie Valve uniknąć problemów.

Niektórym graczom udało się zalogować i mogli kilka minut po 18 zacząć tworzyć swoją pierwszą postać. Inni utknęli na etapie rozpakowywania pobranej wcześniej zawartości. Większość graczy nie mogła w ogóle rozpocząć procesu instalacji i przez ponad godzinę patrzyła się na błąd „Connection Lost” wyskakujący co chwila przy nazwie Lost Ark na Steamie.

Po godzinie 19:00 sytuacja zaczęła się na szczęście powoli uspokajać, coraz więcej graczy wchodziło na serwery i mogliśmy zaobserwować, jak dobrze przygotowany był tym razem do premiery Amazon. Z czasem pojawiły się oczywiście kolejki na bardziej popularne światy, ale w niczym nie przypominały one sytuacji z New World. Po zalogowaniu nie było też żadnych lagów, crashy czy masowych rozłączeń.

Imponujące statystyki Lost Ark

Przez pierwszą godzinię Steam nie działał, więc nie wiedzieliśmy, ile graczy zdołało się zalogować do gry. Popularność Lost Ark widoczna była w rezultacie tylko na Twitchu, gdzie w najlepszym momencie streamy z tej kategorii oglądało ponad 1,2 miliona widzów.

Od 19:00 gracze zaczęli się logować, a liczba aktywnych użytkowników rosła z minuty na minutę. Ostatecznie po kilku godzinach Lost Ark osiągnął swój aktualny rekord graczy online – 532,476 osób zalogowanych do gry w jednym momencie.

Liczba ta imponuje szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że Lost Ark od piątku będzie dostępny całkowicie za darmo. Będzie to ostateczny test przygotowania Amazonu. W piątkowy wieczór, kiedy większość graczy ma już za sobą cały tydzień pracy i chce się zrelaksować, będzie można pobrać nowy free to play i spróbować wejść na któryś z serwerów. W weekend Lost Ark może ustanowić nowy rekord graczy online.