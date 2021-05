Tylko dziś wysoko oceniane Little Nightmares za darmo na Steam!

No i to jest promocja! Bardzo wysoko oceniane Little Nightmares z 2017 roku możecie przypisać sobie całkowicie za darmo do swojego konta na platformie Steam. Musicie jednak się pośpieszyć – okazja ta kończy się już tego wieczoru!

Little Nightmares za darmo na Steam

Nieczęsto spotkać można udane połączenie gry platformowej i horroru, jednak Tarsier Studios wywiązało się wyśmienicie z tego zadania, dostarczając niezwykle oryginalne i miejscami wręcz przerażające Little Nightmares. Tu jednak uspokajam – gra ta nie straszy tanimi „jump scareami”, bo twórcy postanowili postawić tu na wyjątkowo ciężki i niepokojący klimat, co okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

U podstaw jest to dość prosta platformówka z elementami skradanki, ale główne skrzypce gra tu właśnie fabuła i klimat, dzięki czemu tytuł ten zapada w pamięć na długie lata. Ogromne wrażenie robi również fenomenalna oprawa audiowizualna, która dodatkowo podkręca klimat całej produkcji.

Na platformie Steam Little Nightmares pochwalić się może aż 94% pozytywnych recenzji (z ponad 37000 ocen!), a także 81 punktami na Metacritic. Trudno chyba o lepszą rekomendację ;)

Wymagania sprzętowe Little Nightmares:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7, 64-bit Windows 7, 64-bit Procesor: Intel Core i3 Intel Core i7 RAM: 4 GB 8 GB Karta graficzna: Nvidia GTX 460 Nvidia GPU GeForce GTX 660 Miejsce na dysku: 10 GB wolnej przestrzeni 10 GB wolnej przestrzeni

Little Nightmares możecie za darmo przypisać sobie do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Steam. Musicie jednak się pośpieszyć, promocja trwa tylko do dziś do godziny 19:00!

Pamiętajcie też o tym, że jeszcze przez kilka dni pobierać możecie za darmo Among Us w sklepie Epic Games Store.